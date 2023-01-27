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'Twitter Dosyaları' ifşaatlarında yeni perde: 'Rus botları' iddiaları şirket içinde de şüphe çekmiş
'Twitter Dosyaları' ifşaatlarında yeni perde: 'Rus botları' iddiaları şirket içinde de şüphe çekmiş
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından 'Twitter Dosyaları' başlığı altında yaptığı ifşaatların sonuncusunda... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T23:45+0300
2023-01-27T23:54+0300
dünya
elon musk
twitter
rusya
bot
matt taibbi
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almasının ardından şirketin önceki yönetimi tarafından yürürlüğe konan tartışmalı uygulamalara dair şirket içi bilgileri paylaştığı 'Twitter Dosyaları' ifşaatlarının 15'incisini yayınladı.Serbest gazeteci Matt Taibbi'nin yaptığı paylaşımlarda, Rusya'nın 'nüfuz faaliyetlerini' takip ettiğini iddia eden 'Hamilton 68' adlı grup tarafından öne sürülen iddialara şirket personeli tarafından şüphe ve eleştiriyle yaklaşıldığı bilgisi verildi.'Bunun saçmalık olduğunu söylememiz lazım'Taibbi'nin paylaştığı e-postalardan birinde Twitter'ın eski güvenlik şefi Yoel Roth'un, "Hamilton 68, yanıltıcı bir şekilde bir grup aklıselim sağ eğilimli hesabı Rus botu olmakla suçluyor. Bence bunun saçmalık olduğunu söylememiz lazım" ifadelerinin yer aldığı görüldü.Roth, ayrıca muhafazakar görüşteki her kullanıcının Rusya bağlantılı olmakla suçlandığı belirterek, Hamilton 68'in 'saçmalarını engelleme' çağrısı yaptı.Öte yandan Taibbi, Hamilton 68'in FBI'in eski karşı istihbarat yetkilisi Clint Watts tarafından yönetildiği ve 'neoliberal' düşünce kuruluşu Alliance for Securing Democracy (Demokrasiyi Koruma İttifakı) tarafından finanse edildiğine işaret etti.Grubun danışma kurulunda, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, yazar Bill Kritol ve Hillary Clinton'un kampanya şefi John Podesta'nın da yer aldığı görüldü.Haber kuruluşları da işin içindeÖte yandan Taibbi, önde gelen haber kuruluşlarının da yıllarca Rusya'nın belirli sosyal medya meselelerinde Watts ve Hamilton 68'in iddialarını desteklediğini belirtti.Taibbi, grubun 'Rusya'nın nüfuz faaliyetleriyle bağlantılı' olduğunu iddia ettiği 600 Twitter hesabının yer aldığı bir liste oluşturduğunu öne sürdüğünü, fakat bu listeyi hiç yayınlamadıklarını kaydetti.Bununla beraber Roth, 2018'in şubat ayında gönderdiği bir e-postada, şirketin yaptığı analizin grubun iddia ettiğinin aksine 'güçlü bir Rus botu hareketi görmediği' sonucuna vardığını ifade etti.'Hamilton 68'e ültimatom verilmeli'Twitter'ın Hamilton 68'e ültimatom vermesini talep eden Roth, ya listelerini yayınlamalarını ya da bunu kendileri yapacağını belirtti.Bunun yanında Taibbi de Twitter'ın o sırada Alliance for Securing Democracy'nin varlığının tehlikeye girmesi endişesi nedeniyle listeyi yayınlamadığına dikkat çekti.Ayrıca Taibbi, Twitter Dosyaları'nın yayınlanmasıyla beraber söz konusu hesapların Hamilton 68'in onları 'Rus botu' olarak nitelendirdiğini öğrenmeye başladığını söyledi. Taibbi, avukat Dave Shestokas'ın "ABD anayasası hakkında kitap yazdım. Bu listeyi nasıl yaptım aklım almıyor" dediğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/elon-musk-twitter-ifsalari-karsisinda-sessiz-kalan-bati-medyasini-tiye-aldi-1065164686.html
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elon musk, twitter , rusya, bot, matt taibbi

'Twitter Dosyaları' ifşaatlarında yeni perde: 'Rus botları' iddiaları şirket içinde de şüphe çekmiş

23:45 27.01.2023 (güncellendi: 23:54 27.01.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNElon Musk- Twitter
Elon Musk- Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından 'Twitter Dosyaları' başlığı altında yaptığı ifşaatların sonuncusunda 'Rus botlarının' platformda nüfuz faaliyeti yürüttüğüne dair iddiaların şirket içinde de şüpheyle karşılandığı bilgisi yer aldı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almasının ardından şirketin önceki yönetimi tarafından yürürlüğe konan tartışmalı uygulamalara dair şirket içi bilgileri paylaştığı 'Twitter Dosyaları' ifşaatlarının 15'incisini yayınladı.
Serbest gazeteci Matt Taibbi'nin yaptığı paylaşımlarda, Rusya'nın 'nüfuz faaliyetlerini' takip ettiğini iddia eden 'Hamilton 68' adlı grup tarafından öne sürülen iddialara şirket personeli tarafından şüphe ve eleştiriyle yaklaşıldığı bilgisi verildi.

'Bunun saçmalık olduğunu söylememiz lazım'

Taibbi'nin paylaştığı e-postalardan birinde Twitter'ın eski güvenlik şefi Yoel Roth'un, "Hamilton 68, yanıltıcı bir şekilde bir grup aklıselim sağ eğilimli hesabı Rus botu olmakla suçluyor. Bence bunun saçmalık olduğunu söylememiz lazım" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Roth, ayrıca muhafazakar görüşteki her kullanıcının Rusya bağlantılı olmakla suçlandığı belirterek, Hamilton 68'in 'saçmalarını engelleme' çağrısı yaptı.
Öte yandan Taibbi, Hamilton 68'in FBI'in eski karşı istihbarat yetkilisi Clint Watts tarafından yönetildiği ve 'neoliberal' düşünce kuruluşu Alliance for Securing Democracy (Demokrasiyi Koruma İttifakı) tarafından finanse edildiğine işaret etti.
Grubun danışma kurulunda, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, yazar Bill Kritol ve Hillary Clinton'un kampanya şefi John Podesta'nın da yer aldığı görüldü.

Haber kuruluşları da işin içinde

Öte yandan Taibbi, önde gelen haber kuruluşlarının da yıllarca Rusya'nın belirli sosyal medya meselelerinde Watts ve Hamilton 68'in iddialarını desteklediğini belirtti.
Taibbi, grubun 'Rusya'nın nüfuz faaliyetleriyle bağlantılı' olduğunu iddia ettiği 600 Twitter hesabının yer aldığı bir liste oluşturduğunu öne sürdüğünü, fakat bu listeyi hiç yayınlamadıklarını kaydetti.
Bununla beraber Roth, 2018'in şubat ayında gönderdiği bir e-postada, şirketin yaptığı analizin grubun iddia ettiğinin aksine 'güçlü bir Rus botu hareketi görmediği' sonucuna vardığını ifade etti.

'Hamilton 68'e ültimatom verilmeli'

Twitter'ın Hamilton 68'e ültimatom vermesini talep eden Roth, ya listelerini yayınlamalarını ya da bunu kendileri yapacağını belirtti.
Bunun yanında Taibbi de Twitter'ın o sırada Alliance for Securing Democracy'nin varlığının tehlikeye girmesi endişesi nedeniyle listeyi yayınlamadığına dikkat çekti.
Ayrıca Taibbi, Twitter Dosyaları'nın yayınlanmasıyla beraber söz konusu hesapların Hamilton 68'in onları 'Rus botu' olarak nitelendirdiğini öğrenmeye başladığını söyledi. Taibbi, avukat Dave Shestokas'ın "ABD anayasası hakkında kitap yazdım. Bu listeyi nasıl yaptım aklım almıyor" dediğini aktardı.
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