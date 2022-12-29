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https://sputniknews.com.tr/20221229/elon-musk-twitter-ifsalari-karsisinda-sessiz-kalan-bati-medyasini-tiye-aldi-1065164686.html
Elon Musk, Twitter ifşaları karşısında sessiz kalan Batı medyasını tiye aldı
Elon Musk, Twitter ifşaları karşısında sessiz kalan Batı medyasını tiye aldı
Twitter'da eski çalışanlar arasındaki mesajlaşmaları yayınlayarak ABD merkezli sosyal medya devinin keyfi sansür uygulamalarını ifşa eden Elon Musk, ifşalara... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T14:08+0300
2022-12-29T14:11+0300
dünya
abd
twitter
elon musk
batı medyası
ifşa
ifşaat
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Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk, dün yaptığı bir paylaşımla 'Twitter dosyaları' diye adlandırılan ifşaları Batı medyasının görmezden geldiğine işaret etti. Şimdiye dek 10 farklı dosyayla ortaya konulan ifşalarda, Twitter'ın eski çalışanları arasındaki mesajlaşmalar ve sosyal medya devinin nasıl keyfi bir şekilde sansür uyguladığı gözler önüne serilmişti.CNN, BBC, New York Times gibi önde gelen Batılı medya kuruluşlarının konuya ilgisiz kalması tepkiyle karşılanırken, bu tepkileri Elon Musk da espirili bir görselle paylaşımına taşıdı.Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, The Tonight Show isimli programın sunucusu Jimmy Fallon ve bir dansçının yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta, üzerinde 'Twitter dosyaları' yazan dansçı ve bu dansçıyı görmezden gelerek başka bir yöne bakan Fallon yer alıyor. Fallon'un üzerinde ise 'CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, DW, MSNBC, NBC ve The Washington Post' yazıyor.7. Twitter Dosyası'nda FBI'ın Twitter'a 3,4 milyon dolar ödeyerek üst düzey Twitter yöneticilerini New York Post'un (NYP) 'Hunter Biden hikayesini' sansürlemeye zorladığı açığa çıkarılmıştı.Dosyanın 3. kısmında ise, Twitter'ın eski yöneticilerinin 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde federal kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olduğu ve FBI'ın Cumhuriyetçi adaylar tarafından yapılan paylaşımları kaldırılmaları için Twitter'a gönderdiği ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/elon-muskin-ifsa-ettigi-twitter-dosyalari-bize-ne-anlatiyor-1065100269.html
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abd, twitter , elon musk, batı medyası, ifşa, ifşaat
abd, twitter , elon musk, batı medyası, ifşa, ifşaat

Elon Musk, Twitter ifşaları karşısında sessiz kalan Batı medyasını tiye aldı

14:08 29.12.2022 (güncellendi: 14:11 29.12.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter'da eski çalışanlar arasındaki mesajlaşmaları yayınlayarak ABD merkezli sosyal medya devinin keyfi sansür uygulamalarını ifşa eden Elon Musk, ifşalara Batı medyasının ilgisiz kalmasını esprili bir görselle eleştirdi.
Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk, dün yaptığı bir paylaşımla 'Twitter dosyaları' diye adlandırılan ifşaları Batı medyasının görmezden geldiğine işaret etti.
Şimdiye dek 10 farklı dosyayla ortaya konulan ifşalarda, Twitter'ın eski çalışanları arasındaki mesajlaşmalar ve sosyal medya devinin nasıl keyfi bir şekilde sansür uyguladığı gözler önüne serilmişti.
CNN, BBC, New York Times gibi önde gelen Batılı medya kuruluşlarının konuya ilgisiz kalması tepkiyle karşılanırken, bu tepkileri Elon Musk da espirili bir görselle paylaşımına taşıdı.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, The Tonight Show isimli programın sunucusu Jimmy Fallon ve bir dansçının yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta, üzerinde 'Twitter dosyaları' yazan dansçı ve bu dansçıyı görmezden gelerek başka bir yöne bakan Fallon yer alıyor. Fallon'un üzerinde ise 'CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, DW, MSNBC, NBC ve The Washington Post' yazıyor.
7. Twitter Dosyası'nda FBI'ın Twitter'a 3,4 milyon dolar ödeyerek üst düzey Twitter yöneticilerini New York Post'un (NYP) 'Hunter Biden hikayesini' sansürlemeye zorladığı açığa çıkarılmıştı.
Dosyanın 3. kısmında ise, Twitter'ın eski yöneticilerinin 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde federal kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olduğu ve FBI'ın Cumhuriyetçi adaylar tarafından yapılan paylaşımları kaldırılmaları için Twitter'a gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
DÜNYA
Elon Musk’ın ifşa ettiği ‘Twitter Dosyaları’ bize ne anlatıyor?
27 Aralık, 16:03
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