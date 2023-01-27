https://sputniknews.com.tr/20230127/turkiye-futbol-federasyonu-hakem-akademisi-kuruldu-1066256425.html

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi kuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi kuruldu

Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunda çeşitli çalışmalar yapan TFF, Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:39+0300

2023-01-27T12:39+0300

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türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

akademi

spor

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) uzun zamandır üzerinde çalıştığı Hakem Akademisi açıldı.TFF’den yapılan açıklamada, "Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi" ifadeleri yer aldı.Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi'nde, aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verileceği belirtildi.UEFA standartlarında yeni hakemler yetiştirilecekSöz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri, bu sayede Türkiye'yi dünya arenasında temsil edecek UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, akademi