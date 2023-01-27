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Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi kuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi kuruldu
Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunda çeşitli çalışmalar yapan TFF, Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:39+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
akademi
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) uzun zamandır üzerinde çalıştığı Hakem Akademisi açıldı.TFF’den yapılan açıklamada, "Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi" ifadeleri yer aldı.Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi'nde, aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verileceği belirtildi.UEFA standartlarında yeni hakemler yetiştirilecekSöz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri, bu sayede Türkiye'yi dünya arenasında temsil edecek UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/varda-yeni-donem-kararlar-aciklanacak-1065903668.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, akademi
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, akademi

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi kuruldu

12:39 27.01.2023 (güncellendi: 12:40 27.01.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunda çeşitli çalışmalar yapan TFF, Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) uzun zamandır üzerinde çalıştığı Hakem Akademisi açıldı.
TFF’den yapılan açıklamada, "Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi" ifadeleri yer aldı.
Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi'nde, aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verileceği belirtildi.

UEFA standartlarında yeni hakemler yetiştirilecek

Söz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri, bu sayede Türkiye'yi dünya arenasında temsil edecek UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.
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