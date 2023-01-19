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VAR'da yeni dönem: Kararlar açıklanacak
VAR'da yeni dönem: Kararlar açıklanacak
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T01:42+0300
2023-01-19T01:42+0300
spor
fifa
fifa kulüpler dünya kupası
var
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/messi-ile-ronaldo-karsi-karsiya-geliyor-1065903385.html
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fifa, fifa kulüpler dünya kupası, var
fifa, fifa kulüpler dünya kupası, var

VAR'da yeni dönem: Kararlar açıklanacak

01:42 19.01.2023
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.
Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.
IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.
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