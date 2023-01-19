https://sputniknews.com.tr/20230119/messi-ile-ronaldo-karsi-karsiya-geliyor-1065903385.html
Messi ile Ronaldo karşı karşıya geliyor
Messi ile Ronaldo karşı karşıya geliyor
Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T01:26+0300
2023-01-19T01:26+0300
2023-01-19T01:26+0300
spor
cristiano ronaldo
lionel messi
suudi arabistan
maç
al nassr
psg
paris saint-germain (psg)
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2.5 sezon için imzaladığı 500 milyon euro'luk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230113/iddia-suudi-ekibi-al-hilal-messiye-yilda-300-milyon-dolar-teklif-sundu-1065704349.html
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cristiano ronaldo, lionel messi, suudi arabistan, maç, al nassr, psg, paris saint-germain (psg)
cristiano ronaldo, lionel messi, suudi arabistan, maç, al nassr, psg, paris saint-germain (psg)
Messi ile Ronaldo karşı karşıya geliyor
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Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla karşı karşıya gelecek.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2.5 sezon için imzaladığı 500 milyon euro'luk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.