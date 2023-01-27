https://sputniknews.com.tr/20230127/simdiye-kadar-kaydedilen-en-yakin-gecislerinden-bu-2023-isimli-asteroid-dunyaya-3600-km-yaklasti-1066261918.html

Şimdiye kadar kaydedilen en yakın geçişlerinden: 'BU 2023' asteroidi Dünya'ya 3600 km yaklaştı

Şimdiye kadar kaydedilen en yakın geçişlerinden: 'BU 2023' asteroidi Dünya'ya 3600 km yaklaştı

'2023 BU' isimli ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı. Bu, şimdiye kadar gerçekleşen en yakın geçişlerden biri olarak... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T14:37+0300

2023-01-27T14:37+0300

2023-01-27T14:53+0300

yaşam

asteroid

dünya

uydu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066262767_0:0:1321:743_1920x0_80_0_0_41537d90af31989c1e90ad19068fd020.jpg

'2023 BU' olarak bilinen ve ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, TSİ ile 03.27'de Güney Amerika'nın güney ucundan geçti.3600 km mesafeyle 2023 BU, bugüne kadar dünyaya yaklaşan en yakın asteroidlerden biri oldu.'2023 BU', 3600 kilometre mesafeyle Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan daha fazla yaklaştı.Asteroidi geçen hafta sonu Kırımlı amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etti.Gökbilimciler, asteroidin dünya için bir tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.3.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroidin Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde parçalanacağını, bununla birlikte büyük bir yangın topu oluşturacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupali-bilim-insanlari-dunyaya-yaklasan-noel-asteroidini-tespit-etti-1064552358.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asteroid, dünya, uydu