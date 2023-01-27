https://sputniknews.com.tr/20230127/simdiye-kadar-kaydedilen-en-yakin-gecislerinden-bu-2023-isimli-asteroid-dunyaya-3600-km-yaklasti-1066261918.html
Şimdiye kadar kaydedilen en yakın geçişlerinden: 'BU 2023' asteroidi Dünya'ya 3600 km yaklaştı
Şimdiye kadar kaydedilen en yakın geçişlerinden: 'BU 2023' asteroidi Dünya'ya 3600 km yaklaştı
'2023 BU' isimli ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı. Bu, şimdiye kadar gerçekleşen en yakın geçişlerden biri olarak... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T14:37+0300
2023-01-27T14:37+0300
2023-01-27T14:53+0300
yaşam
asteroid
dünya
uydu
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'2023 BU' olarak bilinen ve ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, TSİ ile 03.27'de Güney Amerika'nın güney ucundan geçti.3600 km mesafeyle 2023 BU, bugüne kadar dünyaya yaklaşan en yakın asteroidlerden biri oldu.'2023 BU', 3600 kilometre mesafeyle Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan daha fazla yaklaştı.Asteroidi geçen hafta sonu Kırımlı amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etti.Gökbilimciler, asteroidin dünya için bir tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.3.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroidin Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde parçalanacağını, bununla birlikte büyük bir yangın topu oluşturacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupali-bilim-insanlari-dunyaya-yaklasan-noel-asteroidini-tespit-etti-1064552358.html
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asteroid, dünya, uydu
Şimdiye kadar kaydedilen en yakın geçişlerinden: 'BU 2023' asteroidi Dünya'ya 3600 km yaklaştı
14:37 27.01.2023 (güncellendi: 14:53 27.01.2023) Abone ol
'2023 BU' isimli ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı. Bu, şimdiye kadar gerçekleşen en yakın geçişlerden biri olarak kaydedildi.
'2023 BU' olarak bilinen ve ortalama bir minibüs büyüklüğündeki asteroid, TSİ ile 03.27'de Güney Amerika'nın güney ucundan geçti.
3600 km mesafeyle 2023 BU, bugüne kadar dünyaya yaklaşan en yakın asteroidlerden biri oldu.
'2023 BU', 3600 kilometre mesafeyle Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan daha fazla yaklaştı.
Asteroidi geçen hafta sonu Kırımlı amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etti.
Gökbilimciler, asteroidin dünya için bir tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.
3.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroidin Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde parçalanacağını, bununla birlikte büyük bir yangın topu oluşturacağı belirtildi.