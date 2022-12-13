https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupali-bilim-insanlari-dunyaya-yaklasan-noel-asteroidini-tespit-etti-1064552358.html

Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti

Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya’ya doğru uçan ve ‘2015 RN35’ adı verilen asteroidin tespit edildiğini duyurdu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

uzay

avrupa uzay ajansı (esa)

asteroid

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ESA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2015 RN35 asteroidi oldukça büyük ve amatör astronomların izleyebileceği kadar Dünya’ya çok yaklaşacak” ifadesine yer verildi.Daily Express gazetesi, gök taşının 140 metre çapa sahip olduğunu ve Dünya’ya 680 bin kilometre mesafeye yaklaşacağını, bu nedenle tehlike arz etmediğini kaydetti.İngiliz bilim insanları 2015 RN35’e ‘Noel asteroidi’ adını verdi.

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uzay, avrupa uzay ajansı (esa), asteroid