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https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupali-bilim-insanlari-dunyaya-yaklasan-noel-asteroidini-tespit-etti-1064552358.html
Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti
Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya’ya doğru uçan ve ‘2015 RN35’ adı verilen asteroidin tespit edildiğini duyurdu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T23:32+0300
2022-12-13T23:32+0300
yaşam
uzay
avrupa uzay ajansı (esa)
asteroid
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ESA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2015 RN35 asteroidi oldukça büyük ve amatör astronomların izleyebileceği kadar Dünya’ya çok yaklaşacak” ifadesine yer verildi.Daily Express gazetesi, gök taşının 140 metre çapa sahip olduğunu ve Dünya’ya 680 bin kilometre mesafeye yaklaşacağını, bu nedenle tehlike arz etmediğini kaydetti.İngiliz bilim insanları 2015 RN35’e ‘Noel asteroidi’ adını verdi.
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uzay, avrupa uzay ajansı (esa), asteroid
uzay, avrupa uzay ajansı (esa), asteroid

Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti

23:32 13.12.2022
© twitter/esaoperationsAvrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti
Avrupalı bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan ‘Noel’ asteroidini tespit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© twitter/esaoperations
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya’ya doğru uçan ve ‘2015 RN35’ adı verilen asteroidin tespit edildiğini duyurdu.
ESA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2015 RN35 asteroidi oldukça büyük ve amatör astronomların izleyebileceği kadar Dünya’ya çok yaklaşacak” ifadesine yer verildi.
Daily Express gazetesi, gök taşının 140 metre çapa sahip olduğunu ve Dünya’ya 680 bin kilometre mesafeye yaklaşacağını, bu nedenle tehlike arz etmediğini kaydetti.
İngiliz bilim insanları 2015 RN35’e ‘Noel asteroidi’ adını verdi.
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