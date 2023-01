https://sputniknews.com.tr/20230127/secim-karari-alindiktan-sonraki-60-gun-nasil-gececek-1066264934.html

Seçim kararı alındıktan sonraki 60 gün nasıl geçecek?

Seçim kararı alındıktan sonraki 60 gün nasıl geçecek?

Seçim kararı açıklandıktan sonra 60 günlük seçim takvimi başlayacak. 60 günlük süreçte ilk olarak aday olmak isteyen kamu personeli istifa edecek ve seçmen... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T15:23+0300

2023-01-27T15:23+0300

2023-01-27T15:23+0300

politika

seçim

seçim yasası

seçim barajı

genel seçim

seçim sonuçları

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103943/81/1039438174_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5ccd740d6b26aa45cffebef439edd992.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecini Meclis kararı ile olmazsa, Cumhurbaşkanı kararı ile başlatacağını açıkladı. Karar alındıktan sonra 60 günlük seçim takvimi başlayacak. 14 Mayıs'ta seçimi yapılabilmesi için Mart ayının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı açıklaması bekleniyor.YSK seçim takvimin başlaması ile birlikte seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi işlemleri başlayacak. Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. Askıya çıkan seçmen listelerine itirazlar değerlendirilecek. YSK’nın ilk işlerinden birisi de Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi olacak.Kamu personeli istifa edecekYasa gereği milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmek zorunda. Bu süreçte, hakimler, savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yükseköğretim kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personel, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar istifa edecek.Cumhurbaşkanı adayları başvuracakOlası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak. Adaylık başvurusu yapanlar arasında halkın teklifi ile aday olacaklar için 100 bin imza toplama süreci başlayacak. Bu isimler beş gün içinde 100 bin imzayı toplamaları durumunda aday olabilecek. Mecliste grubu bulunan partilerin teklifi ile aday olacak cumhurbaşkanları adayları ise 100 bin imza aranmadan aday olabilecek. Başvuru sürelerinin tamamlanması sonrasında YSK kesin cumhurbaşkanı aday listesini açıklayacak. Sonrasında ise YSK tarafından adayların birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek.Milletvekilliği listeleri hazırlanacakCumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesinden sonra milletvekilliği listeleri hazırlıkları başlayacak. Siyasi partiler listelerini hazırlayarak YSK’ya teslim edecekler. Bu süreçte ittifakların hangi bölgelerde ortak listelerden gireceği, hangi bölgelerde ayrı seçime girecekleri belirlenecek. Bir partisinin seçime girebilmesi için 41 ilde kendi adaylarını çıkarmaları gerekiyor.Gümrük kapılarında oy verme işlemi nisanda başlayacakOy verme işlemi ilk olarak gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda yurt dışı seçmenle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alınacak. Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek. Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.Propaganda süreci ile meydanlar hareketlenecekCumhurbaşkanlığı aday listesinin Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında propaganda süreci başlayacak. Propaganda süreci ile birlikte cumhurbaşkanları adayları ve siyasi parti liderleri meydanlara inecek. Propaganda sürecinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.Seçim günü yasaklarıSeçimden bir gün önce seçim yasakları başlayacak. Bu süreçten sonra her türlü propagandaya izin verilmeyecek. Seçim günü saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.İkinci tur hazırlıkları hemen başlayacakOy verme işleminin hemen sonrasında YSK kesin olmayan sandık sonuçlarını açıklayacak. Eğer bir aday yüzde 50'den fazla oy alamamış ise cumhurbaşkanlığı için ikinci tur düzenlenecek. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday yarışacak. İkinci tur seçimi ilk turdan iki hafta sonra gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230126/yargitay-uyesi-serdar-mutta-ysk-uyesi-oldu-1066200627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, seçim sonuçları, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, milletvekili, milletvekili adayı