https://sputniknews.com.tr/20230126/yargitay-uyesi-serdar-mutta-ysk-uyesi-oldu-1066200627.html
Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
Yargıtay Genel Kurulu’nda, Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için yapılan seçimler sonuçlandı. Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu. Yargıtay ve Danıştay’da... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T11:29+0300
2023-01-26T11:29+0300
2023-01-26T12:13+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
yargıtay
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 yeni üyesinin belirlenmesi için Danıştay ve Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonuçlandı.11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu'nda aralarında Başkan Muharrem Akkaya ile başkanvekili Erhan Çiftçi'nin de bulunduğu 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona erdi.Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üye için yapılan oylama 2 hafta sürdü. Son olarak Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Serdar Mutta YSK'nın yeni üyesi oldu.Serdar mutta, Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır, 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu ile Danıştay üyeleri Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi. 5 ismin yemin etmesinin ardından 11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu yeni üyeleri ile bugün 15’te toplanacak. YSK'nın yeni başkanı ve başkan vekili belirlenecek. Bu kadro 14 Mayıs seçimlerini yönetecek.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), yargıtay
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), yargıtay
Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
11:29 26.01.2023 (güncellendi: 12:13 26.01.2023) Abone ol
Yargıtay Genel Kurulu’nda, Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için yapılan seçimler sonuçlandı. Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu. Yargıtay ve Danıştay’da yapılan seçimlerin sonuçlanmasının ardından YSK yeni başkan ve üyelerini belirlemek üzere kısa süre içinde toplanacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 yeni üyesinin belirlenmesi için Danıştay ve Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonuçlandı.
11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu'nda aralarında Başkan Muharrem Akkaya ile başkanvekili Erhan Çiftçi'nin de bulunduğu 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona erdi.
Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üye için yapılan oylama 2 hafta sürdü. Son olarak Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Serdar Mutta YSK'nın yeni üyesi oldu.
Serdar mutta, Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır, 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu ile Danıştay üyeleri Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi. 5 ismin yemin etmesinin ardından 11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu yeni üyeleri ile bugün 15’te toplanacak. YSK'nın yeni başkanı ve başkan vekili belirlenecek. Bu kadro 14 Mayıs seçimlerini yönetecek.