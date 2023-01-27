Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230127/muge-anlinin-programina-katilan-kadin-kizimin-erkek-seciminde-iqsu-dusuyor-1066256969.html
Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'
Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:43+0300
2023-01-27T12:43+0300
yaşam
müge anlı
iq
iq testi
aşk
müge anlı ile tatlı sert
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg
Müge Anlı'nın operatörlüğünü yaptığı programa katılan Fadime Evci, kızına canlı yayın esnasında eleştirilerde bulundu.Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Anne Fadime Evci kızı hakkında, "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında. Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/evine-kapanan-jack-nicholsonin-akil-sagligindan-endise-ediliyor-1065858605.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_118:0:1054:702_1920x0_80_0_0_4f570109f877698341e0e4926ed83f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müge anlı, iq, iq testi, aşk, müge anlı ile tatlı sert
müge anlı, iq, iq testi, aşk, müge anlı ile tatlı sert

Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'

12:43 27.01.2023
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Fotoğraf : ATV
Abone olTelegram
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Müge Anlı'nın operatörlüğünü yaptığı programa katılan Fadime Evci, kızına canlı yayın esnasında eleştirilerde bulundu.
Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Anne Fadime Evci kızı hakkında, "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında. Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" dedi.
Jack Nicholson - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
YAŞAM
Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor
18 Ocak, 02:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала