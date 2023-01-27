https://sputniknews.com.tr/20230127/muge-anlinin-programina-katilan-kadin-kizimin-erkek-seciminde-iqsu-dusuyor-1066256969.html

Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'

Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:43+0300

2023-01-27T12:43+0300

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müge anlı

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iq testi

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müge anlı ile tatlı sert

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Müge Anlı'nın operatörlüğünü yaptığı programa katılan Fadime Evci, kızına canlı yayın esnasında eleştirilerde bulundu.Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Anne Fadime Evci kızı hakkında, "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında. Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/evine-kapanan-jack-nicholsonin-akil-sagligindan-endise-ediliyor-1065858605.html

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