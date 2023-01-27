https://sputniknews.com.tr/20230127/muge-anlinin-programina-katilan-kadin-kizimin-erkek-seciminde-iqsu-dusuyor-1066256969.html
Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'
Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:43+0300
2023-01-27T12:43+0300
2023-01-27T12:43+0300
yaşam
müge anlı
iq
iq testi
aşk
müge anlı ile tatlı sert
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Müge Anlı'nın operatörlüğünü yaptığı programa katılan Fadime Evci, kızına canlı yayın esnasında eleştirilerde bulundu.Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Anne Fadime Evci kızı hakkında, "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında. Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/evine-kapanan-jack-nicholsonin-akil-sagligindan-endise-ediliyor-1065858605.html
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müge anlı, iq, iq testi, aşk, müge anlı ile tatlı sert
müge anlı, iq, iq testi, aşk, müge anlı ile tatlı sert
Müge Anlı'nın programına katılan kadın: 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor'
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Müge Anlı'nın operatörlüğünü yaptığı programa katılan Fadime Evci, kızına canlı yayın esnasında eleştirilerde bulundu.
Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Anne Fadime Evci kızı hakkında, "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında. Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" dedi.