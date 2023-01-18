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Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor
Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor
Cinnet, Guguk Kuşu gibi filmlerindeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülürken, usta... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T02:42+0300
2023-01-18T02:42+0300
abd
yaşam
jack nicholson
ev
film
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ABD basınında 85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekti. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazıldı.Nicholson, 2005'te 'Baba' filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.NTV'nin aktardığına göre, iddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen bilgiler arasında.1970’ten beri basketbol maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basket takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemiş, etrafa imzalar ve gülücükler dağıtmıştı.Bundan tam 7 yıl önce bir dergiye konuşan aktör, "Aşık olacağım kadının yanında ölmek istiyorum ama gerçekçiyim de. Bu saatten sonra kadınlara kompliman yapacak gücüm yok" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/evinde-cocuk-istismari-gorselleri-bulunan-oyuncunun-isine-son-verildi-1065813602.html
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abd, jack nicholson, ev, film, hollywood, sinema
abd, jack nicholson, ev, film, hollywood, sinema

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor

02:42 18.01.2023
© AP PhotoJack Nicholson
Jack Nicholson - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AP Photo
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Cinnet, Guguk Kuşu gibi filmlerindeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülürken, usta oyuncuya yakın kaynakların, akıl sağlığı için endişelendikleri belirtildi.
ABD basınında 85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekti. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazıldı.
Nicholson, 2005'te 'Baba' filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.

NTV'nin aktardığına göre, iddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.
Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen bilgiler arasında.
1970’ten beri basketbol maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basket takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemiş, etrafa imzalar ve gülücükler dağıtmıştı.
Bundan tam 7 yıl önce bir dergiye konuşan aktör, "Aşık olacağım kadının yanında ölmek istiyorum ama gerçekçiyim de. Bu saatten sonra kadınlara kompliman yapacak gücüm yok" açıklamasını yapmıştı.
tiyatro-kırmızı perde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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