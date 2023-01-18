https://sputniknews.com.tr/20230118/evine-kapanan-jack-nicholsonin-akil-sagligindan-endise-ediliyor-1065858605.html

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor

Evine kapanan Jack Nicholson'ın akıl sağlığından endişe ediliyor

Cinnet, Guguk Kuşu gibi filmlerindeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülürken, usta... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T02:42+0300

2023-01-18T02:42+0300

2023-01-18T02:42+0300

abd

yaşam

jack nicholson

ev

film

hollywood

sinema

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ABD basınında 85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekti. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazıldı.Nicholson, 2005'te 'Baba' filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.NTV'nin aktardığına göre, iddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen bilgiler arasında.1970’ten beri basketbol maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basket takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemiş, etrafa imzalar ve gülücükler dağıtmıştı.Bundan tam 7 yıl önce bir dergiye konuşan aktör, "Aşık olacağım kadının yanında ölmek istiyorum ama gerçekçiyim de. Bu saatten sonra kadınlara kompliman yapacak gücüm yok" açıklamasını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/evinde-cocuk-istismari-gorselleri-bulunan-oyuncunun-isine-son-verildi-1065813602.html

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