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https://sputniknews.com.tr/20230127/isvecte-tevrat-yakmak-isteyen-gosterici-israil-hukumetinin-mudahalesiyle-engellendi-1066260052.html
İsveç'te Tevrat yakma planı İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendi
İsveç'te Tevrat yakma planı İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendi
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yankıları sürerken, şimdi de bir... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:54+0300
2023-01-27T13:57+0300
dünya
isveç
israil
israil dışişleri bakanlığı
tevrat
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Stockholm bugünlerde kutsal kitap yakma eylemleri ile gündeme geliyor.İsveç'in NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için onayına ihtiyaç duyduğu Türkiye ile arasında gerginliğe sebep olan Kur'an yakma eyleminin ardından, bu kez İsrail'i yakından ilgilendiren bir eylemin planlandığı öğrenildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre eylem girişimi, İsrail hükümetinin müdahalesi sonucu dün akşam engellendi.JewishPress.com'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, "Eylemi gerçekleştirme niyetinde olan kişi, emniyetteki başvurusunu geri çekti" açıklaması yaptı.İsrail karşıtı eylemcinin halihazırda İsveç'te yaşayan bir Mısırlı yazar olduğu ve eylemi İsrail'in Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi planlandığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html
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isveç, israil, israil dışişleri bakanlığı, tevrat
isveç, israil, israil dışişleri bakanlığı, tevrat

İsveç'te Tevrat yakma planı İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendi

13:54 27.01.2023 (güncellendi: 13:57 27.01.2023)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yankıları sürerken, şimdi de bir göstericinin Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ı yakmayı planladığı ortaya çıktı.
Stockholm bugünlerde kutsal kitap yakma eylemleri ile gündeme geliyor.
İsveç'in NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için onayına ihtiyaç duyduğu Türkiye ile arasında gerginliğe sebep olan Kur'an yakma eyleminin ardından, bu kez İsrail'i yakından ilgilendiren bir eylemin planlandığı öğrenildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre eylem girişimi, İsrail hükümetinin müdahalesi sonucu dün akşam engellendi.
JewishPress.com'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, "Eylemi gerçekleştirme niyetinde olan kişi, emniyetteki başvurusunu geri çekti" açıklaması yaptı.
İsrail karşıtı eylemcinin halihazırda İsveç'te yaşayan bir Mısırlı yazar olduğu ve eylemi İsrail'in Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi planlandığı belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız ve İsveç Büyükelçiliğimiz derhal ve kararlılıkla harekete geçti ve bu şoke edici ve aşağılayıcı olayın gerçekleşmesini önledi. Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Stockholm Emniyet Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği ile temasa geçilirken, Yahudi ve diğer örgütlerin etkinleştirilmesi sağlandı. Faaliyetlerimiz sonucunda söz konusu olay hali hazırda dondurulmuş bulunmaktadır."

Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
DÜNYA
Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi
12:29
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