https://sputniknews.com.tr/20230127/isvecte-tevrat-yakmak-isteyen-gosterici-israil-hukumetinin-mudahalesiyle-engellendi-1066260052.html

İsveç'te Tevrat yakma planı İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendi

İsveç'te Tevrat yakma planı İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendi

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yankıları sürerken, şimdi de bir... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T13:54+0300

2023-01-27T13:54+0300

2023-01-27T13:57+0300

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israil dışişleri bakanlığı

tevrat

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Stockholm bugünlerde kutsal kitap yakma eylemleri ile gündeme geliyor.İsveç'in NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için onayına ihtiyaç duyduğu Türkiye ile arasında gerginliğe sebep olan Kur'an yakma eyleminin ardından, bu kez İsrail'i yakından ilgilendiren bir eylemin planlandığı öğrenildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre eylem girişimi, İsrail hükümetinin müdahalesi sonucu dün akşam engellendi.JewishPress.com'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, "Eylemi gerçekleştirme niyetinde olan kişi, emniyetteki başvurusunu geri çekti" açıklaması yaptı.İsrail karşıtı eylemcinin halihazırda İsveç'te yaşayan bir Mısırlı yazar olduğu ve eylemi İsrail'in Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi planlandığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html

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isveç, israil, israil dışişleri bakanlığı, tevrat