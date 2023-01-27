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https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-havalar-yeterince-sogumadi-balik-tezgahlari-bos-kaldi-1066260415.html
İstanbul'da havalar yeterince soğumadı, balık tezgahları boş kaldı
İstanbul'da havalar yeterince soğumadı, balık tezgahları boş kaldı
İstanbul'daki balık tezgahları boş kaldı. Havaların yeterince soğumamasıyla denizde balık yüzeye çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçtiğimiz haftalar... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:59+0300
2023-01-27T13:59+0300
kış
soğuk
ekonomi
balık
hamsi
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Kış mevsiminin henüz etkisini göstermemesi balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Balıklar denizin yüzeyine çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçen haftalarda bol olan balıklar bu dönemde azaldı. Tezgahlarda balık azalmasına rağmen fiyatların geçen haftakiyle aynı olduğunu söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla istavrit ve çinekop balığının bollaşacağını söyledi.İstanbul'da balık fiyatları: Hamsi 100, barbun 300 liraBalıkçılar, vatandaşların bol balık tüketmeleri gerektiğini söyledi. Fiyatların normal olduğunu belirten balıkçılar, en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgite talep olduğunu söyledi. Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda; hamsi 100 lira, istavrit 80 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor.‘Balık bol, fiyatlar ucuz olsun’Karaköy balıkçısı Samet Balyemez, tezgahlarda balıkların azaldığını söyleyerek, "Havalar soğumadı ve kış gelmedi. Buna bağlı olarak balıklar azaldı. Havalar soğumayınca balıklar denizde geziyor, yuva yapmıyor. Bu sene palamut boldu. Şimdi yavaş yavaş palamut yerine hamsi, çinekop, mezgit, barbun, istavrit çıkmaya başladı. Şu an balıklar biraz az, soğuk havaların gelmesini istiyoruz. Hamsi yeni yeni çıkmaya başladı. Fırtına çıkınca gemiler denize açılamıyor, bu da fiyatları etkiliyor. Biz balığın bol olmasını istiyoruz, fiyatlar ucuz olsun. Halkımızın bol bol balık tüketmesi lazım. Havalar mevsim normallerine dönerse istavrit ve çinekop bollaşır. Vatandaş en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgit balıklarına çok talep gösteriyor. Tezgahlarda istavrit 80 lira, hamsi 100 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.Balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu ise "Denizlerde balık azaldı. Sezon başında palamut bol çıktı, vatandaş sürekli yedi. Şu anda tezgahlarda balık azaldı. Geçen haftaya göre fiyatlar sabit kaldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/mevsim-normallerinin-uzerinde-seyreden-deniz-suyu-sicakligi-baliklarin-ureme-donemini-saptirdi-1066130934.html
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kış, soğuk, balık, hamsi
kış, soğuk, balık, hamsi

İstanbul'da havalar yeterince soğumadı, balık tezgahları boş kaldı

13:59 27.01.2023
© İHAHamsi, balık fiyatı
Hamsi, balık fiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA
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İstanbul'daki balık tezgahları boş kaldı. Havaların yeterince soğumamasıyla denizde balık yüzeye çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçtiğimiz haftalar bol olan balıklar bu dönemde azaldı. Balıkçılar, geçen haftaya göre fiyatların sabit kaldığını belirtti.
Kış mevsiminin henüz etkisini göstermemesi balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Balıklar denizin yüzeyine çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçen haftalarda bol olan balıklar bu dönemde azaldı. Tezgahlarda balık azalmasına rağmen fiyatların geçen haftakiyle aynı olduğunu söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla istavrit ve çinekop balığının bollaşacağını söyledi.

İstanbul'da balık fiyatları: Hamsi 100, barbun 300 lira

Balıkçılar, vatandaşların bol balık tüketmeleri gerektiğini söyledi. Fiyatların normal olduğunu belirten balıkçılar, en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgite talep olduğunu söyledi. Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda; hamsi 100 lira, istavrit 80 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor.

‘Balık bol, fiyatlar ucuz olsun’

Karaköy balıkçısı Samet Balyemez, tezgahlarda balıkların azaldığını söyleyerek, "Havalar soğumadı ve kış gelmedi. Buna bağlı olarak balıklar azaldı. Havalar soğumayınca balıklar denizde geziyor, yuva yapmıyor. Bu sene palamut boldu. Şimdi yavaş yavaş palamut yerine hamsi, çinekop, mezgit, barbun, istavrit çıkmaya başladı. Şu an balıklar biraz az, soğuk havaların gelmesini istiyoruz. Hamsi yeni yeni çıkmaya başladı. Fırtına çıkınca gemiler denize açılamıyor, bu da fiyatları etkiliyor. Biz balığın bol olmasını istiyoruz, fiyatlar ucuz olsun. Halkımızın bol bol balık tüketmesi lazım. Havalar mevsim normallerine dönerse istavrit ve çinekop bollaşır. Vatandaş en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgit balıklarına çok talep gösteriyor. Tezgahlarda istavrit 80 lira, hamsi 100 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.
Balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu ise "Denizlerde balık azaldı. Sezon başında palamut bol çıktı, vatandaş sürekli yedi. Şu anda tezgahlarda balık azaldı. Geçen haftaya göre fiyatlar sabit kaldı" dedi.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının balıkların üreme döneminde sapma meydana getirdiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
YAŞAM
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı, balıkların üreme dönemini saptırdı
24 Ocak, 21:23
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