https://sputniknews.com.tr/20230124/mevsim-normallerinin-uzerinde-seyreden-deniz-suyu-sicakligi-baliklarin-ureme-donemini-saptirdi-1066130934.html

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı, balıkların üreme dönemini saptırdı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı, balıkların üreme dönemini saptırdı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T21:23+0300

2023-01-24T21:23+0300

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yaşam

akdeniz üniversitesi

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deniz

deniz suyu

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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, deniz suyu sıcaklıklarını da etkiledi. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı bazı türlerin üreme döneminde sapma meydana geldi. Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye yakın hissedilirken, deniz suyu sıcaklığı da hava sıcaklığı ile eşitlendi.'Deniz suyu sıcaklığının şu anda 15 derece olması gerekirdi'Antalya’nın adeta bahar havası yaşadığını belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ocak ayının sonuna doğru gelmemize rağmen bahar aylarını yaşamaya devam ediyoruz. Hava sıcaklığı ortalama 19 derece, deniz suyu sıcaklığı da aynı derecede duruyor. Eşit sayılır. Dolayısı ile deniz suyundaki soğumanın gerçekleşmemesi özellikle denizel canlıların üreme döneminin sapmasına neden oldu. Deniz suyu sıcaklığının şu anda 15 derece olması gerekirdi. Örneğin levrek ve çupra balıklarının kış dönemi üreme dönemidir. Bu dönem sıcak havadan dolayı gecikti" sözlerine yer verdi.'Isınmanın etkisi istilacı türlerin girişine imkan sağlıyor'Yazın kıyıları işgal eden istilacı türlerin içerilere doğru hareketlendiğini belirten Gökoğlu, "Su sıcaklığı kıyıdan soğur ve kıyıdan ısınmaya başlar. Kısmen kıyılar soğuduğu için çekildi. Ancak geçen yıllara göre deniz suyu sıcaklığı yüksek. Şu anda Kızıldeniz kökenli bizim tespit ettiğimiz 70 istilacı tur var. Mevsimin normal gitmemesi balık verimliliğini etkiledi ama bunun için detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Küresel ısınmada Akdeniz öncelikle ısınan denizler içerisinde yer alıyor. Isınmanın etkisi istilacı türlerin girişine imkan sağlıyor. Daha iyi ortam sağlıyor, sayı giderek artıyor. Bu tur ısınmalar balıkların üreme ve beslenme göçlerini de etkiler" dedi.'Beklentimiz deniz suyu sıcaklığının normale dönmesidir'Deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasının yerli türler açısından tehlike olduğunu belirten Gökoğlu, "İstilacı türler yerli türleri baskılıyor. Deniz suyu sıcaklıkları Mart ayına kadar soğur. Beklentimiz deniz suyu sıcaklığının normale dönmesidir. Eğer bu dönüşüm olursa su kaynaklarımız açısından ve deniz canlıları açısından faydalı olacaktır. Dalışlarımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Son olarak belgesel için mağaralarda dalış gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için dalmaya devam ediyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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akdeniz üniversitesi, türkiye, deniz, deniz suyu