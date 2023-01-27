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IŞİD'in eski finansman sorumlusu tutuklandı
IŞİD'in eski finansman sorumlusu tutuklandı
Terör operasyonunda gözaltına alınan IŞİD'in eski finansman sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
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işid
finansman
tutuklama
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Kilis Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye gelen ve IŞİD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiye yönelik Konya ve Kilis'te operasyon düzenlendi.Operasyonlarda Konya'da 1, Kilis'te 1 kişi olmak üzere toplam 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.Konya ilinde yakalanan C.A. isimli IŞİD üyesinin 2013-2016 yılları arasında sözde IŞİD örgütü adına finansman sorumlusu olarak üst düzey örgüt yöneticiliği görevini icra ettiği, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubunun olduğu, el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu öğrenildi.Kilis İl Jandarma Komutanlığınca tamamlanan soruşturma neticesinde şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken Konya'da yakalanan C.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kilis'te yakalanan M.E.C. isimli şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/abd-isidin-ust-duzey-isimlerinden-bilal-el-sudaninin-olduruldugunu-duyurdu-1066243516.html
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kilis, işid, finansman, tutuklama, konya
kilis, işid, finansman, tutuklama, konya

IŞİD'in eski finansman sorumlusu tutuklandı

21:56 27.01.2023
© İHATerör operasyonunda gözaltına alınan IŞİD'in eski finansman sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terör operasyonunda gözaltına alınan IŞİD'in eski finansman sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA
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Terör operasyonunda gözaltına alınan IŞİD'in eski finansman sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye gelen ve IŞİD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiye yönelik Konya ve Kilis'te operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Konya'da 1, Kilis'te 1 kişi olmak üzere toplam 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Konya ilinde yakalanan C.A. isimli IŞİD üyesinin 2013-2016 yılları arasında sözde IŞİD örgütü adına finansman sorumlusu olarak üst düzey örgüt yöneticiliği görevini icra ettiği, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubunun olduğu, el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu öğrenildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca tamamlanan soruşturma neticesinde şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken Konya'da yakalanan C.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kilis'te yakalanan M.E.C. isimli şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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