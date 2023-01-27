https://sputniknews.com.tr/20230127/abd-isidin-ust-duzey-isimlerinden-bilal-el-sudaninin-olduruldugunu-duyurdu-1066243516.html

ABD, IŞİD'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu

ABD, IŞİD'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu

ABD'li üst düzey yetkililer, IŞİD'e finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin Somali'de... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T01:26+0300

2023-01-27T01:26+0300

2023-01-27T01:26+0300

dünya

abd

işid

islami terör

yetkili

ölü

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İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD'li yetkili, yaptıkları çevrim içi toplantıda, Sudani'yi ele geçirmek için dün gece Somali'nin kuzeyindeki 'dağlık bir mağara kompleksine' düzenlenen baskınla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.Sudani'nin, ABD ordusunun 'dağlık bir mağara kompleksinde' gerçekleştirdiği operasyon sırasında çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, operasyon neticesinde sivil ya da askeri bir ölüm olmadığını, yalnızca bir ABD askerinin, askeri operasyon köpeği tarafından yaralandığını bildirdi.Söz konusu baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı.'Uzun bir terör geçmişi var'Yetkililer, Sudani'nin 'dağlık bir mağara kompleksinden' IŞİD'in Afrika kıtası ve Afganistan başta olmak üzere dünya çapındaki operasyonel faaliyetlerine finansal ve lojistik destek sağladığını belirtti. Aynı yetkililer, Sudani'nin IŞİD'e katılmadan önce de 'uzun bir terör geçmişi' olduğuna dikkati çekti.ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine 2012'de giren Sudani'nin yabancı savaşçıların terör örgütü eş-Şebab'ın eğitim kamplarına katılımını organize ettiğini ve bu örgüte finansman kaynağı sağlamak için çalıştığı da ifade edildi.Yetkililer, Somali hükûmeti dahil, terörle mücadele konusunda ABD'nin diğer önemli müttefiklerini de operasyonla ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230126/el-babda-operasyon-16-isidci-yakalandi--1066198045.html

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abd, işid, islami terör, yetkili, ölü