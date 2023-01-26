https://sputniknews.com.tr/20230126/el-babda-operasyon-16-isidci-yakalandi--1066198045.html
El Bab'da operasyon: 16 IŞİD'li yakalandı
El Bab'da operasyon: 16 IŞİD'li yakalandı
Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T09:48+0300
2023-01-26T09:48+0300
2023-01-26T10:12+0300
türkiye
gaziantep
el bab
işid
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı'nca IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde 'kadı' olarak faaliyet gösteren militanın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.
türkiye
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gaziantep, el bab, işid
El Bab'da operasyon: 16 IŞİD'li yakalandı
09:48 26.01.2023 (güncellendi: 10:12 26.01.2023) Abone ol
Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı'nca IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde 'kadı' olarak faaliyet gösteren militanın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.