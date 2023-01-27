https://sputniknews.com.tr/20230127/fransadan-ukraynaya-bagimsizligini-geri-kazanmasina-yardimci-olma-sozu-1066281175.html

Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü

Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın sadece kendini savunmasına değil, aynı zamanda egemenliğini ve bağımsızlığını geri kazanmasına da yardım... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T21:07+0300

2023-01-27T21:07+0300

2023-01-27T21:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

fransa

catherine colonna

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Romanya’nın Cincu üssünde Romanyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Colonna, “Ne yazık ki, bugün savaşma zamanı ve Ukrayna’ya sadece kendini savunması için değil, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini geri kazanması için de yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.Fransız Bakan, “Durum iyileştiğinde, Ukrayna güç dengesini sağlayabildiğinde barış sağlanacak. O zaman diyalogu yeniden başlatmanın zamanı gelecek” dedi.Colonna, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 'hiçbir zaman savaş aramadığını, hep diyalog istediğini ve bunu yapmaya devam ettiğini' söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html

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