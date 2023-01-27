https://sputniknews.com.tr/20230127/fransadan-ukraynaya-bagimsizligini-geri-kazanmasina-yardimci-olma-sozu-1066281175.html
Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü
Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın sadece kendini savunmasına değil, aynı zamanda egemenliğini ve bağımsızlığını geri kazanmasına da yardım... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:07+0300
2023-01-27T21:07+0300
2023-01-27T21:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
catherine colonna
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Romanya’nın Cincu üssünde Romanyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Colonna, “Ne yazık ki, bugün savaşma zamanı ve Ukrayna’ya sadece kendini savunması için değil, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini geri kazanması için de yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.Fransız Bakan, “Durum iyileştiğinde, Ukrayna güç dengesini sağlayabildiğinde barış sağlanacak. O zaman diyalogu yeniden başlatmanın zamanı gelecek” dedi.Colonna, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 'hiçbir zaman savaş aramadığını, hep diyalog istediğini ve bunu yapmaya devam ettiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html
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ukrayna, fransa, catherine colonna
Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın sadece kendini savunmasına değil, aynı zamanda egemenliğini ve bağımsızlığını geri kazanmasına da yardım etmeleri gerektiğini savundu.
Romanya’nın Cincu üssünde Romanyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Colonna, “Ne yazık ki, bugün savaşma zamanı ve Ukrayna’ya sadece kendini savunması için değil, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini geri kazanması için de yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Fransız Bakan, “Durum iyileştiğinde, Ukrayna güç dengesini sağlayabildiğinde barış sağlanacak. O zaman diyalogu yeniden başlatmanın zamanı gelecek” dedi.
Colonna, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 'hiçbir zaman savaş aramadığını, hep diyalog istediğini ve bunu yapmaya devam ettiğini' söyledi.