Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/fransadan-ukraynaya-bagimsizligini-geri-kazanmasina-yardimci-olma-sozu-1066281175.html
Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü
Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın sadece kendini savunmasına değil, aynı zamanda egemenliğini ve bağımsızlığını geri kazanmasına da yardım... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:07+0300
2023-01-27T21:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
catherine colonna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_fe4f628e93a5dd5882b6e9086df3eec3.jpg
Romanya’nın Cincu üssünde Romanyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Colonna, “Ne yazık ki, bugün savaşma zamanı ve Ukrayna’ya sadece kendini savunması için değil, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini geri kazanması için de yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.Fransız Bakan, “Durum iyileştiğinde, Ukrayna güç dengesini sağlayabildiğinde barış sağlanacak. O zaman diyalogu yeniden başlatmanın zamanı gelecek” dedi.Colonna, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 'hiçbir zaman savaş aramadığını, hep diyalog istediğini ve bunu yapmaya devam ettiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html
ukrayna
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_84074ab799e691eca9794f87237f3f93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, fransa, catherine colonna
ukrayna, fransa, catherine colonna

Fransa’dan Ukrayna’ya ‘bağımsızlığını geri kazanmasına’ yardımcı olma sözü

21:07 27.01.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonetsk- Ukrayna operasyonu
Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın sadece kendini savunmasına değil, aynı zamanda egemenliğini ve bağımsızlığını geri kazanmasına da yardım etmeleri gerektiğini savundu.
Romanya’nın Cincu üssünde Romanyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Colonna, “Ne yazık ki, bugün savaşma zamanı ve Ukrayna’ya sadece kendini savunması için değil, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini geri kazanması için de yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Fransız Bakan, “Durum iyileştiğinde, Ukrayna güç dengesini sağlayabildiğinde barış sağlanacak. O zaman diyalogu yeniden başlatmanın zamanı gelecek” dedi.
Colonna, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 'hiçbir zaman savaş aramadığını, hep diyalog istediğini ve bunu yapmaya devam ettiğini' söyledi.
AMX-56 Leclerc - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
Ukrayna krizi
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала