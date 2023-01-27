https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın Ukrayna'ya tedarik edebilecek yeterli tankının olmadığını yazdı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:45+0300
2023-01-27T17:45+0300
2023-01-27T17:45+0300
ukrayna krizi
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fransa
ukrayna
tank
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Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı olmadığına dikkat çeken gazete, Fransız ordusunun envanterinde 226 adet Leclerc tankı bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 135'inin faal durumda olduğuna vurgu yaptı.Gazeteye göre Fransa’da ayrıca, Leclerc tankının bakımına ilişkin zorluklar ve Avrupa ülkelerinin elinde Kiev'e verilebilecek daha fazla sayıda Alman Leopard 2’nin bulunması göz önüne alındığında, bu tür savaş makinelerinden 10-20 tanesinin gönderilmesinin mantıklı olup olmadığı da tartışılıyor.Güçlü bir muharebe tankı olarak görülmesine rağmen, Leclerc'in aynı zamanda ‘kırılgan’ olduğuna da vurgu yapan gazete, tankın ayrıca Ukrayna için sorun yaratabilecek önemli bir teknik ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
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amx-56 leclerc, fransa, ukrayna, tank
amx-56 leclerc, fransa, ukrayna, tank
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
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Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın Ukrayna'ya tedarik edebilecek yeterli tankının olmadığını yazdı.
Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı olmadığına dikkat çeken gazete, Fransız ordusunun envanterinde 226 adet Leclerc tankı bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 135'inin faal durumda olduğuna vurgu yaptı.
Gazeteye göre Fransa’da ayrıca, Leclerc tankının bakımına ilişkin zorluklar ve Avrupa ülkelerinin elinde Kiev'e verilebilecek daha fazla sayıda Alman Leopard 2’nin bulunması göz önüne alındığında, bu tür savaş makinelerinden 10-20 tanesinin gönderilmesinin mantıklı olup olmadığı da tartışılıyor.
Güçlü bir muharebe tankı olarak görülmesine rağmen, Leclerc'in aynı zamanda ‘kırılgan’ olduğuna da vurgu yapan gazete, tankın ayrıca Ukrayna için sorun yaratabilecek önemli bir teknik ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.