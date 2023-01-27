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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok
Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın Ukrayna'ya tedarik edebilecek yeterli tankının olmadığını yazdı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:45+0300
2023-01-27T17:45+0300
ukrayna krizi
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fransa
ukrayna
tank
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Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı olmadığına dikkat çeken gazete, Fransız ordusunun envanterinde 226 adet Leclerc tankı bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 135'inin faal durumda olduğuna vurgu yaptı.Gazeteye göre Fransa’da ayrıca, Leclerc tankının bakımına ilişkin zorluklar ve Avrupa ülkelerinin elinde Kiev'e verilebilecek daha fazla sayıda Alman Leopard 2’nin bulunması göz önüne alındığında, bu tür savaş makinelerinden 10-20 tanesinin gönderilmesinin mantıklı olup olmadığı da tartışılıyor.Güçlü bir muharebe tankı olarak görülmesine rağmen, Leclerc'in aynı zamanda ‘kırılgan’ olduğuna da vurgu yapan gazete, tankın ayrıca Ukrayna için sorun yaratabilecek önemli bir teknik ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
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amx-56 leclerc, fransa, ukrayna, tank
amx-56 leclerc, fransa, ukrayna, tank

Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok

17:45 27.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONAMX-56 Leclerc
AMX-56 Leclerc - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın Ukrayna'ya tedarik edebilecek yeterli tankının olmadığını yazdı.
Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı olmadığına dikkat çeken gazete, Fransız ordusunun envanterinde 226 adet Leclerc tankı bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 135'inin faal durumda olduğuna vurgu yaptı.
Gazeteye göre Fransa’da ayrıca, Leclerc tankının bakımına ilişkin zorluklar ve Avrupa ülkelerinin elinde Kiev'e verilebilecek daha fazla sayıda Alman Leopard 2’nin bulunması göz önüne alındığında, bu tür savaş makinelerinden 10-20 tanesinin gönderilmesinin mantıklı olup olmadığı da tartışılıyor.
Güçlü bir muharebe tankı olarak görülmesine rağmen, Leclerc'in aynı zamanda ‘kırılgan’ olduğuna da vurgu yapan gazete, tankın ayrıca Ukrayna için sorun yaratabilecek önemli bir teknik ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
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