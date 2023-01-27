https://sputniknews.com.tr/20230127/le-monde-fransanin-ukraynaya-verebilecek-cok-fazla-leclerc-tanki-yok-1066273318.html

Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok

Le Monde: Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı yok

Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın Ukrayna'ya tedarik edebilecek yeterli tankının olmadığını yazdı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T17:45+0300

2023-01-27T17:45+0300

2023-01-27T17:45+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

tank

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Fransa'nın Ukrayna'ya verebilecek çok fazla Leclerc tankı olmadığına dikkat çeken gazete, Fransız ordusunun envanterinde 226 adet Leclerc tankı bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 135'inin faal durumda olduğuna vurgu yaptı.Gazeteye göre Fransa’da ayrıca, Leclerc tankının bakımına ilişkin zorluklar ve Avrupa ülkelerinin elinde Kiev'e verilebilecek daha fazla sayıda Alman Leopard 2’nin bulunması göz önüne alındığında, bu tür savaş makinelerinden 10-20 tanesinin gönderilmesinin mantıklı olup olmadığı da tartışılıyor.Güçlü bir muharebe tankı olarak görülmesine rağmen, Leclerc'in aynı zamanda ‘kırılgan’ olduğuna da vurgu yapan gazete, tankın ayrıca Ukrayna için sorun yaratabilecek önemli bir teknik ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html

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