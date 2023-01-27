https://sputniknews.com.tr/20230127/cin-abdnin-hong-konglularin-siginma-suresini-uzatma-kararini-protesto-etti-1066277819.html

Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti

Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti

Çin, Washington yönetiminin ABD'ye sığınan Hong Kong vatandaşlarının zorla sınır dışı edilmemesine ilişkin genelgenin süresini uzatma kararına tepki gösterdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T19:39+0300

2023-01-27T19:39+0300

2023-01-27T19:39+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Komisyonu Ofisi, yaptığı açıklamada, ABD'nin Hong Kong'u terk eden Çin karşıtı güçlere sığınma sağlayarak bölgede bölünme ve kargaşa yaratmaya çalıştığını savundu.Açıklamada karar protesto edilirken, "Çin hükümeti Hong Kong'un iç işlerine müdahaleye kararlılıkla karşı çıkacak, 'tek ülke, iki sistem' politikasıyla bölgenin uzun vadeli refahını ve istikrarını koruyacaktır" ifadelerine yer verildi.ABD'nin Hong Kong'daki hukuk düzeni ve basın özgürlüğüne ilişkin eleştirilerinin uydurma olarak nitelendirildiği açıklamada, Washington yönetimine Hong Kong'u Çin üzerinde baskı kurmak için kullanmaktan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.Hong Kong hükümeti de yaptığı açıklamada, ABD'nin temelsiz iddialarıyla Ulusal Güvenlik Yasası'nı karaladığını, kararı dış politika gerekçelerine dayandırarak 'hegemonik zorbalık' niyetini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, dünkü kararında, ABD'de yaşayan Hong Konglulara tanınan zorla sınır dışı edilmeme (DED) statüsü getiren genelgenin süresini 24 aylığına uzatmıştı.ABD'deki 3 bin 680 Hong Konglu sığınma statüsünden yaralanabilecekHong Kong'da 2020'de merkezi hükümetin yönlendirmesiyle Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından muhalif milletvekilleri ve aktivistlere yönelik baskıların ardından dönemin ABD yönetimi 2021'de kabul ettiği genelgeyle bölge vatandaşlarına güvenli liman sağlayan statüyü kabul etmişti. Genelgenin süresi 5 Şubat'ta sona erecekti.ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ülkede zorla sınır dışı edilmeme statüsünden yaralanabilecek 3 bin 680 Hong Kong vatandaşı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221223/cin-disisleri-bakani-vang-abd-isbirliginden-soz-ederken-arkadan-bicaklamamali-1064920045.html

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