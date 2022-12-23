Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221223/cin-disisleri-bakani-vang-abd-isbirliginden-soz-ederken-arkadan-bicaklamamali-1064920045.html
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin bir yandan Çin'i çevrelemeye çalışırken diğer yanda diyalog kurmaya çalışmaması gerektiğini belirterek, böyle bir tavrın... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T20:07+0300
2022-12-23T20:07+0300
dünya
çin
abd
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357810_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_18744b466764d37987f5ec45ff9e51fe.jpg
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde ilişkilerde son dönemde artan gerilimlere dair görüşlerini dile getirdi.Washington'ın bir yandan Çin'i çevreleme politikası izlerken diğer yandan diyalog arayışında olmasının anlamsız olduğunu söyleyen Vang, "ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı." ifadesini kullandı.Vang, sıfır toplamlı oyun mantığına dayalı bir rekabetin yalnızca sürtüşmeyle ve "kafa kafaya çarpışmayla" sonuçlanacağına dikkati çekerek "Bu tavır makul rekabete değil, akıl dışı baskıcılığa yol açıyor. Farklılıkları yönetmek yerine çatışmayı artırıyor. Geçmişte Çin'e karşı başarılı olmadı, gelecekte de olmayacak." değerlendirmesini yaptı.'Salam dilimleme' taktiğiÇin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Vang, "ABD, Çin'in meşru kaygılarına kulak vermeli, çevreleme siyasetini ve kalkınmasını baskılamayı, salam dilimleme taktikleriyle kırmızı çizgilerini sınamayı bırakmalı." diye konuştu.Vang'ın, Blinken'ın gelecek ay Pekin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşen görüşmede sert bir söylem benimsemesi dikkati çekti."Salam dilimleme" ifadesiyle, ABD'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ilişkilerini geliştirerek Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiasının temelini aşındırmasını kabul etmeyeceklerini ima eden Vang, Ukrayna konusunda ise uluslararası toplumun tarafları barış görüşmelerine teşvik etmesinden yana olduklarını, Çin'in krizin çözümü için "kendi tarzında" yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, iki ülke ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilmesi ve taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması gereğine işaret ettiği kaydedildi.Blinken'ın ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile savaşının küresel güvenliğe ve ekonomik istikrara verdiğini zarar dair endişelerini dile getirdiği, Kovid-19 konusunda uluslararası topluma karşı daha şeffaf olunması gerektiği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357810_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_4160cbb60708e5c2d8529d5903149ea2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, abd, antony blinken
çin, abd, antony blinken

Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı

20:07 23.12.2022
© REUTERS / Greg BakerÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© REUTERS / Greg Baker
Abone olTelegram
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin bir yandan Çin'i çevrelemeye çalışırken diğer yanda diyalog kurmaya çalışmaması gerektiğini belirterek, böyle bir tavrın kaçılmaz olarak çatışmayla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde ilişkilerde son dönemde artan gerilimlere dair görüşlerini dile getirdi.
Washington'ın bir yandan Çin'i çevreleme politikası izlerken diğer yandan diyalog arayışında olmasının anlamsız olduğunu söyleyen Vang, "ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı." ifadesini kullandı.
Vang, sıfır toplamlı oyun mantığına dayalı bir rekabetin yalnızca sürtüşmeyle ve "kafa kafaya çarpışmayla" sonuçlanacağına dikkati çekerek "Bu tavır makul rekabete değil, akıl dışı baskıcılığa yol açıyor. Farklılıkları yönetmek yerine çatışmayı artırıyor. Geçmişte Çin'e karşı başarılı olmadı, gelecekte de olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

'Salam dilimleme' taktiği

Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Vang, "ABD, Çin'in meşru kaygılarına kulak vermeli, çevreleme siyasetini ve kalkınmasını baskılamayı, salam dilimleme taktikleriyle kırmızı çizgilerini sınamayı bırakmalı." diye konuştu.
Vang'ın, Blinken'ın gelecek ay Pekin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşen görüşmede sert bir söylem benimsemesi dikkati çekti.
"Salam dilimleme" ifadesiyle, ABD'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ilişkilerini geliştirerek Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiasının temelini aşındırmasını kabul etmeyeceklerini ima eden Vang, Ukrayna konusunda ise uluslararası toplumun tarafları barış görüşmelerine teşvik etmesinden yana olduklarını, Çin'in krizin çözümü için "kendi tarzında" yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, iki ülke ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilmesi ve taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması gereğine işaret ettiği kaydedildi.
Blinken'ın ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile savaşının küresel güvenliğe ve ekonomik istikrara verdiğini zarar dair endişelerini dile getirdiği, Kovid-19 konusunda uluslararası topluma karşı daha şeffaf olunması gerektiği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала