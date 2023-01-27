https://sputniknews.com.tr/20230127/bolu-belediye-baskani-ozcandan-umit-ozdaga-ziyaret-1066269755.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:38+0300
2023-01-27T16:38+0300
2023-01-27T16:38+0300
bolu belediyesi
tanju özcan
ümit özdağ
politika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Ümit Özdağ’ı makamında ziyaret etti. İkili basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.Türkiye siyaseti üzerine Bolu Belediye Başkanı Özcan ile önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partinin kuruluş sürecinin ardından Bolu’da kendisini ziyaret ettiklerini hatırlattı.Özdağ’ın hem partisini kurmadan önce hem de genel başkanlığı süresinde Bolu’da makamında ziyaret ettiğini aktaran Bolu Belediye Başkanı Özcan, iade-i ziyareti ancak şimdi gerçekleştirdiklerini söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/tanju-ozcandan-6li-masa-cikisi-meydan-okuyorum-goreve-talibim-1065968542.html
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bolu belediyesi, tanju özcan, ümit özdağ
bolu belediyesi, tanju özcan, ümit özdağ
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Ümit Özdağ’ı makamında ziyaret etti. İkili basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.
Türkiye siyaseti üzerine Bolu Belediye Başkanı Özcan ile önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partinin kuruluş sürecinin ardından Bolu’da kendisini ziyaret ettiklerini hatırlattı.
Özdağ’ın hem partisini kurmadan önce hem de genel başkanlığı süresinde Bolu’da makamında ziyaret ettiğini aktaran Bolu Belediye Başkanı Özcan, iade-i ziyareti ancak şimdi gerçekleştirdiklerini söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.