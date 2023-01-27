https://sputniknews.com.tr/20230127/bolu-belediye-baskani-ozcandan-umit-ozdaga-ziyaret-1066269755.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:38+0300

2023-01-27T16:38+0300

2023-01-27T16:38+0300

bolu belediyesi

tanju özcan

ümit özdağ

politika

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Ümit Özdağ’ı makamında ziyaret etti. İkili basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.Türkiye siyaseti üzerine Bolu Belediye Başkanı Özcan ile önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partinin kuruluş sürecinin ardından Bolu’da kendisini ziyaret ettiklerini hatırlattı.Özdağ’ın hem partisini kurmadan önce hem de genel başkanlığı süresinde Bolu’da makamında ziyaret ettiğini aktaran Bolu Belediye Başkanı Özcan, iade-i ziyareti ancak şimdi gerçekleştirdiklerini söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/tanju-ozcandan-6li-masa-cikisi-meydan-okuyorum-goreve-talibim-1065968542.html

bolu belediyesi

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bolu belediyesi, tanju özcan, ümit özdağ