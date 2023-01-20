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Tanju Özcan'dan 6'lı masa çıkışı: 'Meydan okuyorum, göreve talibim'
Tanju Özcan'dan 6'lı masa çıkışı: 'Meydan okuyorum, göreve talibim'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek bulunduğu sosyal medya paylaşımının ardından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:21+0300
2023-01-20T12:21+0300
politika
tanju özcan
bolu
belediye başkanı
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Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek bulunduğu sosyal medya paylaşımının ardından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan' karşı, kendisinden daha fazla seçim kazanmış birinin olmadığını öne süren Tanju Özcan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230119/muharrem-ince-altili-masanin-kafasi-karisik-6-gunde-dagilirlar-1065944402.html
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tanju özcan, bolu, belediye başkanı
tanju özcan, bolu, belediye başkanı

Tanju Özcan'dan 6'lı masa çıkışı: 'Meydan okuyorum, göreve talibim'

12:21 20.01.2023
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek bulunduğu sosyal medya paylaşımının ardından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı.
Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek bulunduğu sosyal medya paylaşımının ardından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan' karşı, kendisinden daha fazla seçim kazanmış birinin olmadığını öne süren Tanju Özcan, şunları söyledi:
"Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır. 6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir. Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın."
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