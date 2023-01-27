https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-soylu-kimse-acima-beklemesin-acirsak-acinacak-duruma-duseriz-1066250287.html

Bakan Soylu: Kimse acıma beklemesin, acırsak acınacak duruma düşeriz

Bakan Soylu: Kimse acıma beklemesin, acırsak acınacak duruma düşeriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yaptığı açıklamada ilde gerçekleşen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kimse acıma... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T10:31+0300

2023-01-27T10:31+0300

2023-01-27T10:31+0300

türkiye

izmir

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

uyuşturucuyla savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066250438_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8a2101d6e88c755449b5649568f924ed.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi program için geldiği İzmir’de ilk olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında, ilde gerçekleştirilen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ hakkında açıklama yaptı. Gece saatlerinde eş zamanlı olarak 236 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonu yerinde takip eden Bakan Soylu, operasyonun detaylarını, gerçekleştirdiği basın açıklamasında anlattı. Bakan Soylu’nun beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları de KGYS binasında hazır bulundu.202 şüpheli gözaltındaİzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında konuşan Soylu, "Bu mübarek gecenin sabahında İzmir’de 36’ncı ’Kökünü Kurtarma Operasyonu’nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızla toplam 1472 personelin katılımıyla, 24 dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15’te başlayan operasyonda 225 hedefimiz 136 da girilecek yer söz konusuydu. 202 hedefe ulaşıldı ve gözaltına alındılar. Bu nedenle İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Sabah itibariyle İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutan vekilimiz, Narkotik Daire Başkanımız, İzmir İl Emniyet Müdürü ve İzmir İl Jandarma Komutanımızla birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah’a çok çok şükür kazasız belasız tamamladık. Bu Türkiye’deki 36’ncı Kökünü Kurutma Operasyonu. Şu anda ceza evlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan 222 bin tutuklu bulunuyor. 2022 yılında 2’bini İzmir’de 29 bin 800 kişi tutuklandı. Türkiye uyuşturucuyla mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle birlikte tüm hükümetimizle amansız bir şekilde sürdürmektedir" dedi.'Türkiye dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir'Konuşmasında Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm dünyaya örnek teşkil ettiğinin altını çizen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:'İzmirli hemşehrilerimiz bize itimat etsin'İzmir’de ilk ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nu gerçekleştirdiklerini ve operasyonların süreceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyona katılan arkadaşlarımıza ediyor ve İzmirli hemşehrilerimize sesleniyorum. Bu İzmir’deki ilk Kökünü Kurutma Operasyonu’dur. Göreceksiniz karşınızda daha çok olacağız. Devletin suç ve suçluyla nasıl mücadele ettiğini, hakim olduğunu, özellikle uyuşturucu satanlara, dağıtıcılara ve imal edenlere nasıl muamele yaptıklarına şahit olacaksınız. İzmirli hemşehrilerimizin de bize itimat etmesini, rahat etmesini ve devletine güvenmesini arzu ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1065816448.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucuyla savaş