https://sputniknews.com.tr/20230127/avustralya-acik-finalinde-tsitsipasin-rakibi-djokovic-1066283854.html

Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic

Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T22:54+0300

2023-01-27T22:54+0300

2023-01-27T22:54+0300

spor

avustralya açık tenis turnuvası

novak djokovic

tenis

tenis turnuvası

stefanos tsitsipas

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları tamamlandı.Tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde, 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırbistanlı Djokovic ile kariyerindeki en iyi grand slam derecesine bu turnuvada ulaşan dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.Mücadeleye etkili servislerle başlayan ve ilk sette 5-1 öne geçen Djokovic, kendi servisini kullandığı 7. oyundan itibaren ritmini kaybetti. Paul, 35 yaşındaki rakibinin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanarak seti 5-5'e getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Djokovic, ilk seti 7-5 aldı.Sonraki bölümlerde etkili backhand vuruşlarıyla rakibine şans vermeyen Djokovic, ikinci seti 6-1, üçüncü seti 6-2, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi Djokovic, Yunan Tsitsipas ile 29 Ocak Pazar günü finalde karşılaşacak.Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirecek. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynayacak.13. gün programıTurnuvanın 13. gününde yarın, tek kadınlar final maçı oynanacak.3 grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html

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avustralya açık tenis turnuvası, novak djokovic, tenis, tenis turnuvası, stefanos tsitsipas