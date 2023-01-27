Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230127/avustralya-acik-finalinde-tsitsipasin-rakibi-djokovic-1066283854.html
Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic
Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:54+0300
2023-01-27T22:54+0300
spor
avustralya açık tenis turnuvası
novak djokovic
tenis
tenis turnuvası
stefanos tsitsipas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066283979_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18e9f954985c9e8911d75d54158b9bf2.jpg
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları tamamlandı.Tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde, 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırbistanlı Djokovic ile kariyerindeki en iyi grand slam derecesine bu turnuvada ulaşan dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.Mücadeleye etkili servislerle başlayan ve ilk sette 5-1 öne geçen Djokovic, kendi servisini kullandığı 7. oyundan itibaren ritmini kaybetti. Paul, 35 yaşındaki rakibinin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanarak seti 5-5'e getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Djokovic, ilk seti 7-5 aldı.Sonraki bölümlerde etkili backhand vuruşlarıyla rakibine şans vermeyen Djokovic, ikinci seti 6-1, üçüncü seti 6-2, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi Djokovic, Yunan Tsitsipas ile 29 Ocak Pazar günü finalde karşılaşacak.Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirecek. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynayacak.13. gün programıTurnuvanın 13. gününde yarın, tek kadınlar final maçı oynanacak.3 grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066283979_73:0:721:486_1920x0_80_0_0_e24e3e777f58e3574ca0b5cb4e1b5039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya açık tenis turnuvası, novak djokovic, tenis, tenis turnuvası, stefanos tsitsipas
avustralya açık tenis turnuvası, novak djokovic, tenis, tenis turnuvası, stefanos tsitsipas

Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic

22:54 27.01.2023
© AASezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde, 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırbistanlı Djokovic ile kariyerindeki en iyi grand slam derecesine bu turnuvada ulaşan dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.
Mücadeleye etkili servislerle başlayan ve ilk sette 5-1 öne geçen Djokovic, kendi servisini kullandığı 7. oyundan itibaren ritmini kaybetti. Paul, 35 yaşındaki rakibinin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanarak seti 5-5'e getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Djokovic, ilk seti 7-5 aldı.
Sonraki bölümlerde etkili backhand vuruşlarıyla rakibine şans vermeyen Djokovic, ikinci seti 6-1, üçüncü seti 6-2, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi Djokovic, Yunan Tsitsipas ile 29 Ocak Pazar günü finalde karşılaşacak.
Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirecek. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynayacak.

13. gün programı

Turnuvanın 13. gününde yarın, tek kadınlar final maçı oynanacak.
3 grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi
Dün, 16:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала