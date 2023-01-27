https://sputniknews.com.tr/20230127/avustralya-acik-finalinde-tsitsipasin-rakibi-djokovic-1066283854.html
Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic
Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:54+0300
2023-01-27T22:54+0300
2023-01-27T22:54+0300
spor
avustralya açık tenis turnuvası
novak djokovic
tenis
tenis turnuvası
stefanos tsitsipas
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları tamamlandı.Tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde, 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırbistanlı Djokovic ile kariyerindeki en iyi grand slam derecesine bu turnuvada ulaşan dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.Mücadeleye etkili servislerle başlayan ve ilk sette 5-1 öne geçen Djokovic, kendi servisini kullandığı 7. oyundan itibaren ritmini kaybetti. Paul, 35 yaşındaki rakibinin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanarak seti 5-5'e getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Djokovic, ilk seti 7-5 aldı.Sonraki bölümlerde etkili backhand vuruşlarıyla rakibine şans vermeyen Djokovic, ikinci seti 6-1, üçüncü seti 6-2, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi Djokovic, Yunan Tsitsipas ile 29 Ocak Pazar günü finalde karşılaşacak.Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirecek. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynayacak.13. gün programıTurnuvanın 13. gününde yarın, tek kadınlar final maçı oynanacak.3 grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html
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avustralya açık tenis turnuvası, novak djokovic, tenis, tenis turnuvası, stefanos tsitsipas
avustralya açık tenis turnuvası, novak djokovic, tenis, tenis turnuvası, stefanos tsitsipas
Avustralya Açık finalinde Tsitsipas'ın rakibi Djokovic
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ın finaldeki rakibi oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde, 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırbistanlı Djokovic ile kariyerindeki en iyi grand slam derecesine bu turnuvada ulaşan dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.
Mücadeleye etkili servislerle başlayan ve ilk sette 5-1 öne geçen Djokovic, kendi servisini kullandığı 7. oyundan itibaren ritmini kaybetti. Paul, 35 yaşındaki rakibinin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanarak seti 5-5'e getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Djokovic, ilk seti 7-5 aldı.
Sonraki bölümlerde etkili backhand vuruşlarıyla rakibine şans vermeyen Djokovic, ikinci seti 6-1, üçüncü seti 6-2, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi Djokovic, Yunan Tsitsipas ile 29 Ocak Pazar günü finalde karşılaşacak.
Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirecek. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynayacak.
13. gün programı
Turnuvanın 13. gününde yarın, tek kadınlar final maçı oynanacak.
3 grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.