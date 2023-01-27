https://sputniknews.com.tr/20230127/asiri-sagci-paludan-danimarkada-cami-karsisinda-kuran-i-kerim-yakti-1066267588.html

Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kopenhag'da bir caminin karşısında polis... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:03+0300

2023-01-27T16:03+0300

2023-01-27T16:21+0300

dünya

rasmus paludan

ırkçı hareket

kuran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066268034_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ae17568f093f0f6c1d3582967cf024a6.jpg

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, her cuma günü aynı eylemi gerçekleştireceğini duyumasının ardından bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan Kuran-ı Kerim'i yaktığı sırada cami hoparlöründen tekbir sesleri duyuldu.Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğukkanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rasmus paludan, ırkçı hareket, kuran