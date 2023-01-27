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https://sputniknews.com.tr/20230127/asiri-sagci-paludan-danimarkada-cami-karsisinda-kuran-i-kerim-yakti-1066267588.html
Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı
Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kopenhag'da bir caminin karşısında polis... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:03+0300
2023-01-27T16:21+0300
dünya
rasmus paludan
ırkçı hareket
kuran
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İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, her cuma günü aynı eylemi gerçekleştireceğini duyumasının ardından bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan Kuran-ı Kerim'i yaktığı sırada cami hoparlöründen tekbir sesleri duyuldu.Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğukkanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html
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rasmus paludan, ırkçı hareket, kuran
rasmus paludan, ırkçı hareket, kuran

Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

16:03 27.01.2023 (güncellendi: 16:21 27.01.2023)
© AARasmus Paludan, DANİMARKA
Rasmus Paludan, DANİMARKA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kopenhag'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, her cuma günü aynı eylemi gerçekleştireceğini duyumasının ardından bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi.

Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan Kuran-ı Kerim'i yaktığı sırada cami hoparlöründen tekbir sesleri duyuldu.
Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı.

Cami cemaati, provokatöre karşı soğukkanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.
Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.
Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.
Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.
Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.
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