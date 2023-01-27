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Arka Sokaklar’dan ayrılan Zafer Ergin’den açıklama
Arka Sokaklar’dan ayrılan Zafer Ergin’den açıklama
Türk televizyonların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den zehir zemberek açıklamalar geldi. Ergin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:31+0300
2023-01-27T09:31+0300
yaşam
arka sokaklar
dizi
zafer ergin
oyuncu
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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz’un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisi bir süredir yapımcı Türker İnanoğlu’nun hastalığı sebebiyle çekimlerine ara vermişti. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Snob Magazin’in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17’nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.'Şak diye bitti'Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, “Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti.” diye konuştu.'Seyirciye ayıp'“Instagram’dan ‘Sizi özledik’ ve ‘Ne zaman başlayacaksınız?’ diye mesajlar geliyor” diyen Zafer Ergin “Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, ‘Kusura bakmayın şunun için bitti’ demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, ‘Para almadan final bölümü’ çekelim diyorlar.” dedi.Ergin, “Tekrardan devam eder mi?” sorusuna, “Sizin gibi ben de merak ediyorum” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/arka-sokaklarda-riza-baba-donemi-kapandi-zafer-ergin-ara-verilen-diziden-ayrildi-1066197412.html
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arka sokaklar, dizi, zafer ergin, oyuncu, yerli oyuncu
arka sokaklar, dizi, zafer ergin, oyuncu, yerli oyuncu

Arka Sokaklar’dan ayrılan Zafer Ergin’den açıklama

09:31 27.01.2023
© DHAZafer Ergin - Rıza Baba
Zafer Ergin - Rıza Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© DHA
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Türk televizyonların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den zehir zemberek açıklamalar geldi. Ergin, “Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti” dedi.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz’un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisi bir süredir yapımcı Türker İnanoğlu’nun hastalığı sebebiyle çekimlerine ara vermişti.
17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Snob Magazin’in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17’nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.

'Şak diye bitti'

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, “Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti.” diye konuştu.

'Seyirciye ayıp'

“Instagram’dan ‘Sizi özledik’ ve ‘Ne zaman başlayacaksınız?’ diye mesajlar geliyor” diyen Zafer Ergin “Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, ‘Kusura bakmayın şunun için bitti’ demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, ‘Para almadan final bölümü’ çekelim diyorlar.” dedi.
Ergin, “Tekrardan devam eder mi?” sorusuna, “Sizin gibi ben de merak ediyorum” yanıtını verdi.
Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasını tanıtacak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
YAŞAM
Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ dönemi kapandı: ‘Zafer Ergin ara verilen diziden ayrıldı’
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