https://sputniknews.com.tr/20230126/arka-sokaklarda-riza-baba-donemi-kapandi-zafer-ergin-ara-verilen-diziden-ayrildi-1066197412.html
Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ dönemi kapandı: ‘Zafer Ergin ara verilen diziden ayrıldı’
Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ dönemi kapandı: ‘Zafer Ergin ara verilen diziden ayrıldı’
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ilk bölümünden beri kadrosunda yer alan Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrıldığı öne sürüldü. İddia... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T09:20+0300
2023-01-26T09:20+0300
2023-01-26T09:20+0300
yaşam
arka sokaklar
zafer ergin
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Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan fenomen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final iddiaları gündemde olan Arka Sokaklar’a Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin veda etti.Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu.Rıza Baba karakterine hayat veren Ergin, iddiaya göre 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği fenomen diziye Türker İnanoğlu’nun sağlık problemleri nedeniyle 45 gün ara verildiği açıklanmış, fakat daha sonra bu ara uzamıştı.
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arka sokaklar, zafer ergin
arka sokaklar, zafer ergin
Arka Sokaklar’da ‘Rıza Baba’ dönemi kapandı: ‘Zafer Ergin ara verilen diziden ayrıldı’
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ilk bölümünden beri kadrosunda yer alan Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrıldığı öne sürüldü. İddia, sosyal medyada gündem oldu.
Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan fenomen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final iddiaları gündemde olan Arka Sokaklar’a Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin veda etti.
Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu.
Rıza Baba karakterine hayat veren Ergin, iddiaya göre 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.
Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği fenomen diziye Türker İnanoğlu’nun sağlık problemleri nedeniyle 45 gün ara verildiği açıklanmış, fakat daha sonra bu ara uzamıştı.