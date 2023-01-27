Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-tank-yardimi-konusunda-imkanlarimizin-sinira-geldik-1066282946.html
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya tank teslimatı konusunda imkanlarının eşiğine yaklaştıklarını belirtti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:08+0300
2023-01-27T22:08+0300
ukrayna krizi
boris pistorius
almanya
ukrayna
tank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_dcc8c80e8383c426a18fff3b5fb2cb6c.jpg
Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Pistorius, “Şimdi tank tedarikinin devam etmeyeceğini söylersem saçma olur. Ama şöyle bir sorum var, bu tankları nereden alacağız? Eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Pistorius, ülkesinin NATO kapsamında da yükümlülüklerinin olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/hirvatistandan-ukraynaya-tank-verilmesine-iliskin-aciklama-savasi-uzatmaktan-baska-ise-yaramaz-1066247563.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_122:0:1151:772_1920x0_80_0_0_1dd400a67c493071679b010d4f7fa286.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boris pistorius, almanya, ukrayna, tank
boris pistorius, almanya, ukrayna, tank

Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik

22:08 27.01.2023
© AFP 2023Boris Pistorius
Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya tank teslimatı konusunda imkanlarının eşiğine yaklaştıklarını belirtti.
Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Pistorius, “Şimdi tank tedarikinin devam etmeyeceğini söylersem saçma olur. Ama şöyle bir sorum var, bu tankları nereden alacağız? Eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Pistorius, ülkesinin NATO kapsamında da yükümlülüklerinin olduğunu anımsattı.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
Ukrayna krizi
Hırvatistan'dan Ukrayna'ya tank verilmesine ilişkin açıklama: Savaşı uzatmaktan başka işe yaramaz
07:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала