https://sputniknews.com.tr/20230127/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-tank-yardimi-konusunda-imkanlarimizin-sinira-geldik-1066282946.html

Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik

Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya tank teslimatı konusunda imkanlarının eşiğine yaklaştıklarını belirtti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T22:08+0300

2023-01-27T22:08+0300

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ukrayna krizi

boris pistorius

almanya

ukrayna

tank

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Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Pistorius, “Şimdi tank tedarikinin devam etmeyeceğini söylersem saçma olur. Ama şöyle bir sorum var, bu tankları nereden alacağız? Eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Pistorius, ülkesinin NATO kapsamında da yükümlülüklerinin olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/hirvatistandan-ukraynaya-tank-verilmesine-iliskin-aciklama-savasi-uzatmaktan-baska-ise-yaramaz-1066247563.html

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boris pistorius, almanya, ukrayna, tank