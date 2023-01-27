https://sputniknews.com.tr/20230127/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-tank-yardimi-konusunda-imkanlarimizin-sinira-geldik-1066282946.html
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya tank teslimatı konusunda imkanlarının eşiğine yaklaştıklarını belirtti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:08+0300
2023-01-27T22:08+0300
2023-01-27T22:08+0300
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Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Pistorius, “Şimdi tank tedarikinin devam etmeyeceğini söylersem saçma olur. Ama şöyle bir sorum var, bu tankları nereden alacağız? Eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Pistorius, ülkesinin NATO kapsamında da yükümlülüklerinin olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/hirvatistandan-ukraynaya-tank-verilmesine-iliskin-aciklama-savasi-uzatmaktan-baska-ise-yaramaz-1066247563.html
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boris pistorius, almanya, ukrayna, tank
boris pistorius, almanya, ukrayna, tank
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya tank yardımı konusunda imkanlarımızın sınıra geldik
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya tank teslimatı konusunda imkanlarının eşiğine yaklaştıklarını belirtti.
Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Pistorius, “Şimdi tank tedarikinin devam etmeyeceğini söylersem saçma olur. Ama şöyle bir sorum var, bu tankları nereden alacağız? Eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Pistorius, ülkesinin NATO kapsamında da yükümlülüklerinin olduğunu anımsattı.