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Alanya'da 4 ayrı noktada orman yangını
Alanya'da 4 ayrı noktada orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi. Bayırkozağacı mevkiindeki yerleşim... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T23:03+0300
2023-01-27T23:25+0300
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orman yangını
itfaiyeci
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Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre, Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi.Öte yandan Bayırkozağacı mevkiinde bulunan yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı bildirildi.Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar sebebiyle müdahalenin güçlükle yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-manavgatta-yeni-evine-kavusan-aileye-misafir-oldu-1065498912.html
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alanya, antalya, orman yangını, itfaiyeci
alanya, antalya, orman yangını, itfaiyeci

Alanya'da 4 ayrı noktada orman yangını

23:03 27.01.2023 (güncellendi: 23:25 27.01.2023)
© İHAAntalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi. Bayırkozağacı mevkiindeki yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi. Bayırkozağacı mevkiindeki yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi. Bayırkozağacı mevkiindeki yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi.
Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre, Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor.
Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi.
Öte yandan Bayırkozağacı mevkiinde bulunan yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı bildirildi.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar sebebiyle müdahalenin güçlükle yapıldığı kaydedildi.
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