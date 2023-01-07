https://sputniknews.com.tr/20230107/cumhurbaskani-erdogan-manavgatta-yeni-evine-kavusan-aileye-misafir-oldu-1065498912.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan aileye misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan aileye misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni evine kavuşan Rıfat Akça'yı ziyaret etti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T23:59+0300

2023-01-07T23:59+0300

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recep tayyip erdoğan

politika

manavgat

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rıfat Akça'yı ziyaret etti. Akça ailesiyle sohbet eden Erdoğan, telefonla da ev sahibi Akça'nın bir yakınıyla görüntülü görüştü.Daha sonra Erdoğan'a, evin önünde sac üzerinde pişirilen gözlemelerden ikram edildi. Gözleme yapımına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yardım etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.'Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik" dedi.Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan Akça ailesini ziyaret etti.Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Rıfat Akça, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yangında evini kaybettiği için üzüldüğünü ancak artık yeni evlerinin yapıldığını söyledi.Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk" diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan, manavgat, ziyaret