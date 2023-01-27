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https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-akbasoglu-pazartesi-gunu-eyt-ile-ilgili-teklifimizi-meclis-baskanligimiza-sunacagiz-1066278734.html
AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız
AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız” dedi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
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eyt
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TBMM’de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı. Akbaşoğlu, “İnşallah Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11.00'de basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini kamuoyuna duyuracağız” diye cevap verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-partili-tunc-eyt-teklifini-milletvekillerimizin-ekseriyeti-imzaladi-1066235075.html
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eyt, muhammet emin akbaşoğlu
eyt, muhammet emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız

20:10 27.01.2023 (güncellendi: 20:18 27.01.2023)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TBMM’de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı.
Akbaşoğlu, “İnşallah Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11.00'de basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini kamuoyuna duyuracağız” diye cevap verdi.
Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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AK Partili Tunç: EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı
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