https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-akbasoglu-pazartesi-gunu-eyt-ile-ilgili-teklifimizi-meclis-baskanligimiza-sunacagiz-1066278734.html
AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız
AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız” dedi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T20:10+0300
2023-01-27T20:10+0300
2023-01-27T20:18+0300
eyt
dünya
muhammet emin akbaşoğlu
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TBMM’de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı. Akbaşoğlu, “İnşallah Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11.00'de basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini kamuoyuna duyuracağız” diye cevap verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-partili-tunc-eyt-teklifini-milletvekillerimizin-ekseriyeti-imzaladi-1066235075.html
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eyt, muhammet emin akbaşoğlu
eyt, muhammet emin akbaşoğlu
AK Partili Akbaşoğlu: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız
20:10 27.01.2023 (güncellendi: 20:18 27.01.2023) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TBMM’de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı.
Akbaşoğlu, “İnşallah Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11.00'de basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini kamuoyuna duyuracağız” diye cevap verdi.