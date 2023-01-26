https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-partili-tunc-eyt-teklifini-milletvekillerimizin-ekseriyeti-imzaladi-1066235075.html
AK Partili Tunç: EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı
AK Partili Tunç: EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı, kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız" dedi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T21:19+0300
2023-01-26T21:19+0300
2023-01-26T21:32+0300
türkiye
tbmm genel kurulu
tbmm
yılmaz tunç
eyt
kemal bülbül
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TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Pakistan Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün suç içerdiğini öne sürdü.AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bülbül'ün sözlerini kabul etmediklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere, Türkiye'yi tehdit edenlere karşı 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz?" karşılığını verdi.Türkiye'nin, güneyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğini söyleyen Tunç, "Bölgedeki masum insanları terör örgütlerinden korumak, güneyimizdeki tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele ettik ve binlerce şehit verdik. Hiç kimse terörle mücadeleden taviz vermemizi beklemesin. Güneyimizde bir terör devleti kurulamayacak. Türkiye Cumhuriyeti bunda kararlıdır ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir" diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İki gündür sosyal medyada 'EYT'yi imzaladık' diye caka satıyorsunuz, teklif nerede?" diye sordu.Meclis Başkanlığına şu ana kadar sunulan kanun teklif olmadığını söyleyen Altay, "İmza atarken fotoğraf çektirip milletin umutlarıyla dalga geçmeyin" ifadesini kullandı.Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Engin Bey 'Teklif yok.' dedi, teklif var. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek" dedi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 31 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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tbmm genel kurulu, tbmm, yılmaz tunç, eyt, kemal bülbül
tbmm genel kurulu, tbmm, yılmaz tunç, eyt, kemal bülbül
AK Partili Tunç: EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı
21:19 26.01.2023 (güncellendi: 21:32 26.01.2023) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı, kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Pakistan Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün suç içerdiğini öne sürdü.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bülbül'ün sözlerini kabul etmediklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere, Türkiye'yi tehdit edenlere karşı 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz?" karşılığını verdi.
Türkiye'nin, güneyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğini söyleyen Tunç, "Bölgedeki masum insanları terör örgütlerinden korumak, güneyimizdeki tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele ettik ve binlerce şehit verdik. Hiç kimse terörle mücadeleden taviz vermemizi beklemesin. Güneyimizde bir terör devleti kurulamayacak. Türkiye Cumhuriyeti bunda kararlıdır ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İki gündür sosyal medyada 'EYT'yi imzaladık' diye caka satıyorsunuz, teklif nerede?" diye sordu.
Meclis Başkanlığına şu ana kadar sunulan kanun teklif olmadığını söyleyen Altay, "İmza atarken fotoğraf çektirip milletin umutlarıyla dalga geçmeyin" ifadesini kullandı.
Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Engin Bey 'Teklif yok.' dedi, teklif var. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek" dedi.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 31 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.