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https://sputniknews.com.tr/20230127/abd-1992de-devre-disi-biraktigi-guamdaki-kamp-blaz-ussunu-aktif-hale-getirdi-1066246120.html
ABD, 1992’de devre dışı bıraktığı Guam’daki Kamp Blaz Üssü'nü aktif hale getirdi
ABD, 1992’de devre dışı bıraktığı Guam’daki Kamp Blaz Üssü'nü aktif hale getirdi
ABD, Çin'e karşı Pasifik'te yaptığı tahkimatın parçası olarak Guam Adası'ndaki Kamp Blaz Deniz Piyadeleri Üssü'nü yeniden aktif hale getirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T05:05+0300
2023-01-27T05:05+0300
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu hafta ABD Deniz Piyadeleri, Japonya ile yapılan bir anlaşma kapsamında Okinawa'daki Amerikan Deniz Piyadelerini konuşlandırmak; Hint Pasifik bölgesinde caydırıcılığı ve ABD’nin operasyonel güvenliğini iyileştirmek üzere Guam'daki Kamp Blaz Üssü'nü yeniden aktif hale getirdi" ifadelerini kullandı.Singh, Kamp Blaz Üssü'nün, bölgedeki ABD müttefikleri ve ortakları için stratejik bir merkez ve eğitim alanı olacağının altını çizdi.Sözcü, “Deniz Piyadeleri Guam'da derin bir geçmişe sahiptir ve biz bu güçlü ilişkiyi sürdürmeye kararlıyız” dedi.ABD’nin bu üsse şimdilik 5 bin Deniz Piyadeleri askeri konuşlandıracağı bilgisini veren Singh, ayrıca ABD’nin Japonya’nın Okinawa Adası'ndaki askeri varlığını da sürdürmeye devam edeceğini söyledi.ABD Deniz Piyadeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kamp Blaz, hem Deniz Piyadeleri hem de Guam'ın geleceği için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Üssün Pasifik'teki ileri mevcudiyeti ve angajmanı, ABD'nin ve müttefiklerinin ve ortaklarının toplu savunma ve bölgesel güvenliği iyileştirmede önemli bir rol oynayacaktır” denildi.Üssün tarihçesiKamp Blaz Deniz Piyadeleri Üssü, 1 Mart 1952’de yurt dışındaki ilk ABD Deniz Piyadeleri üssü olarak inşa edilmişti.Soğuk Savaş sürecinde ABD’nin Pasifik bölgesindeki ileri karakolu olarak kullanılan Kamp Blaz, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle 10 Kasım 1992’de devre dışı bırakılmıştı.Ancak ABD ile Japonya arasında 2012’de imzalanan İkili Savunma Politikaları İnceleme İnisiyatifi kapsamında Okinawa’daki ABD askerlerinin konuşlandırılacağı üs olarak seçilmişti.ABD yönetimleri, Üssü aktifleştirme sürecini anlaşmadan kısa bir süre sonra askıya almış ve üs gündemden düşmüştü.Kamp Blaz, ABD ordusunun yeni Küresel Konuşlanma İnceleme Belgesi ve Ulusal Savunma Belgesi kapsamında yeniden gündeme geldi.Çin’e karşı Pasifik’teki askeri varlığını tahkim eden ABD, Japonya ile 11 Ocak’ta Okinawa Adası'na ileri teknolojiyle donatılmış bir deniz piyadeleri alayı konuşlandıracağı kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
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abd, üs, çin, çin halk cumhuriyeti, askeri, askeri üs, pentagon, guam, kamp blaz üssü

ABD, 1992’de devre dışı bıraktığı Guam’daki Kamp Blaz Üssü'nü aktif hale getirdi

05:05 27.01.2023
© AFP 2023 / ALEX MITAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / ALEX MITA
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ABD, Çin'e karşı Pasifik'te yaptığı tahkimatın parçası olarak Guam Adası'ndaki Kamp Blaz Deniz Piyadeleri Üssü'nü yeniden aktif hale getirdi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu hafta ABD Deniz Piyadeleri, Japonya ile yapılan bir anlaşma kapsamında Okinawa'daki Amerikan Deniz Piyadelerini konuşlandırmak; Hint Pasifik bölgesinde caydırıcılığı ve ABD’nin operasyonel güvenliğini iyileştirmek üzere Guam'daki Kamp Blaz Üssü'nü yeniden aktif hale getirdi" ifadelerini kullandı.
Singh, Kamp Blaz Üssü'nün, bölgedeki ABD müttefikleri ve ortakları için stratejik bir merkez ve eğitim alanı olacağının altını çizdi.
Sözcü, “Deniz Piyadeleri Guam'da derin bir geçmişe sahiptir ve biz bu güçlü ilişkiyi sürdürmeye kararlıyız” dedi.
ABD’nin bu üsse şimdilik 5 bin Deniz Piyadeleri askeri konuşlandıracağı bilgisini veren Singh, ayrıca ABD’nin Japonya’nın Okinawa Adası'ndaki askeri varlığını da sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
ABD Deniz Piyadeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kamp Blaz, hem Deniz Piyadeleri hem de Guam'ın geleceği için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Üssün Pasifik'teki ileri mevcudiyeti ve angajmanı, ABD'nin ve müttefiklerinin ve ortaklarının toplu savunma ve bölgesel güvenliği iyileştirmede önemli bir rol oynayacaktır” denildi.

Üssün tarihçesi

Kamp Blaz Deniz Piyadeleri Üssü, 1 Mart 1952’de yurt dışındaki ilk ABD Deniz Piyadeleri üssü olarak inşa edilmişti.
Soğuk Savaş sürecinde ABD’nin Pasifik bölgesindeki ileri karakolu olarak kullanılan Kamp Blaz, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle 10 Kasım 1992’de devre dışı bırakılmıştı.
Ancak ABD ile Japonya arasında 2012’de imzalanan İkili Savunma Politikaları İnceleme İnisiyatifi kapsamında Okinawa’daki ABD askerlerinin konuşlandırılacağı üs olarak seçilmişti.
ABD yönetimleri, Üssü aktifleştirme sürecini anlaşmadan kısa bir süre sonra askıya almış ve üs gündemden düşmüştü.
Kamp Blaz, ABD ordusunun yeni Küresel Konuşlanma İnceleme Belgesi ve Ulusal Savunma Belgesi kapsamında yeniden gündeme geldi.
Çin’e karşı Pasifik’teki askeri varlığını tahkim eden ABD, Japonya ile 11 Ocak’ta Okinawa Adası'na ileri teknolojiyle donatılmış bir deniz piyadeleri alayı konuşlandıracağı kararı almıştı.
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