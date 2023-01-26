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Uzmanı açıkladı: Doğalgaz faturaları nasıl yüzde 35 düşer?
Uzmanı açıkladı: Doğalgaz faturaları nasıl yüzde 35 düşer?
Isınmak ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan kombiler, kullanım yanlışlarından dolayı daha fazla yakabiliyor. Makine mühendisi Murat Aras, oda termostatı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T16:43+0300
2023-01-26T16:44+0300
ekonomi
doğalgaz
fatura
ekonomi
tasarruf
enerji
kombi
geçim
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Doğalgaz kullanımında dikkat edilecek yöntemler, faturanın yüzde 35 oranına kadar düşürülmesini sağlayabiliyor.Doğalgaz dağıtım şirketinde görevli makine mühendisi Murat Aras, doğalgazın doğru ve verimli kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.'Termostatın önemi'Doğalgazın verimli şekilde kullanılması için oda sıcaklığının ‘konfor sıcaklığı’ olarak bahsedilen 19-20 derecelerde kullanılması gerektiğini söyleyen Aras, "19-20 derece üzerinde olan her 1 derece artışında yüzde 6 doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu sıcaklığın düzgün şekilde ayarlanması için oda termostatlarıyla kullanılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kombi ile uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istediğiniz sıcaklığı ayarladığınızda kombiyi otomatik olarak devreden çıkartıyor. Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli ve daha tasarruflu doğalgaz kullanımına sebep olmaktadır. Ev güneş aldığında ev ortamının sıcaklığı artıyor ve bu da oda termostatıyla birlikte ortam ısındığından dolayı kombiyi kapatmaya yöneltiyor. Bu şekilde daha verimli doğalgaz kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca cihaz üretici firmaların tavsiyesiyle birlikte yılda 1 kere yetkili kişiler tarafından bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki piyasada yetkili olmayan kişilerinde bakım işlemleri yaparak vatandaşlarımızı mağduriyete uğrattıklarına şahit oluyoruz. Yetkili kişilerin yaptığı bakımlar kombinin verimliliğini arttıracaktır. Böylelikle tasarruflu kullanımı sağlamış olacaktır" dedi.'İzolasyon, faturaların düşmesini sağlar'Verimli doğalgaz kullanımı için ayrıca bina, pencere ve katı izolasyonlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Aras, "Bu da faturaların düşmesine sebebiyet verecektir. Kombi ve petek bakımları yaparken peteklerde kullanılan su değiştiği anda oksitlenme yaparak peteklerin çürümesine sebebiyet veriyor. Onun için sıklıkla petek sularının değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. Petek ve kombi bakımlarının yapılmasını, filtre temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz ama petek içerisindeki suların değişmesi durumunda oksitlenme ile birlikte çürümelere de sebebiyet verecektir" diye konuştu.'Faturaları yüzde 30 ile 35 düşürmek mümkün'Yetkili firma sahibi Alparslan Kara ise "Bakım yapılmayan tesisatlar da yüzde 30-35'lere varan bir ısı kaybı söz konusu olduğu için tesisatımızın en önemli parçası olan kombinin kesinlikle temizlenmesi ve filtre bakımlarının yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde tesisatımızı, cebimizdeki paramızı korumuş oluruz. Faturada yüzde 30-35'e kadar bir indirim söz konusu olabilir. Daha az doğal gaz kullanarak iyi bir ısınma sağlamış olursunuz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/dogal-gaz-faturalarinda-yeni-donem-faturalara-taksit-imkani-1062934218.html
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doğalgaz, fatura, ekonomi, tasarruf, enerji, kombi, geçim
doğalgaz, fatura, ekonomi, tasarruf, enerji, kombi, geçim

Uzmanı açıkladı: Doğalgaz faturaları nasıl yüzde 35 düşer?

16:43 26.01.2023 (güncellendi: 16:44 26.01.2023)
© İHA / BERKAY YILDIZ - FURKAN ABREK ÜNALDoğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler: Termostat kullanımı, yalıtım ve düzenli bakım
Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler: Termostat kullanımı, yalıtım ve düzenli bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© İHA / BERKAY YILDIZ - FURKAN ABREK ÜNAL
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Isınmak ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan kombiler, kullanım yanlışlarından dolayı daha fazla yakabiliyor. Makine mühendisi Murat Aras, oda termostatı kullanarak oda sıcaklığının 19-20 derecelerde tutulabileceğini belirtti ve "Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli doğalgaz kullanımı olur" dedi.
Doğalgaz kullanımında dikkat edilecek yöntemler, faturanın yüzde 35 oranına kadar düşürülmesini sağlayabiliyor.
Doğalgaz dağıtım şirketinde görevli makine mühendisi Murat Aras, doğalgazın doğru ve verimli kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Termostatın önemi'

Doğalgazın verimli şekilde kullanılması için oda sıcaklığının ‘konfor sıcaklığı’ olarak bahsedilen 19-20 derecelerde kullanılması gerektiğini söyleyen Aras, "19-20 derece üzerinde olan her 1 derece artışında yüzde 6 doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu sıcaklığın düzgün şekilde ayarlanması için oda termostatlarıyla kullanılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kombi ile uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istediğiniz sıcaklığı ayarladığınızda kombiyi otomatik olarak devreden çıkartıyor. Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli ve daha tasarruflu doğalgaz kullanımına sebep olmaktadır. Ev güneş aldığında ev ortamının sıcaklığı artıyor ve bu da oda termostatıyla birlikte ortam ısındığından dolayı kombiyi kapatmaya yöneltiyor. Bu şekilde daha verimli doğalgaz kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca cihaz üretici firmaların tavsiyesiyle birlikte yılda 1 kere yetkili kişiler tarafından bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki piyasada yetkili olmayan kişilerinde bakım işlemleri yaparak vatandaşlarımızı mağduriyete uğrattıklarına şahit oluyoruz. Yetkili kişilerin yaptığı bakımlar kombinin verimliliğini arttıracaktır. Böylelikle tasarruflu kullanımı sağlamış olacaktır" dedi.

'İzolasyon, faturaların düşmesini sağlar'

Verimli doğalgaz kullanımı için ayrıca bina, pencere ve katı izolasyonlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Aras, "Bu da faturaların düşmesine sebebiyet verecektir. Kombi ve petek bakımları yaparken peteklerde kullanılan su değiştiği anda oksitlenme yaparak peteklerin çürümesine sebebiyet veriyor. Onun için sıklıkla petek sularının değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. Petek ve kombi bakımlarının yapılmasını, filtre temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz ama petek içerisindeki suların değişmesi durumunda oksitlenme ile birlikte çürümelere de sebebiyet verecektir" diye konuştu.

'Faturaları yüzde 30 ile 35 düşürmek mümkün'

Yetkili firma sahibi Alparslan Kara ise "Bakım yapılmayan tesisatlar da yüzde 30-35'lere varan bir ısı kaybı söz konusu olduğu için tesisatımızın en önemli parçası olan kombinin kesinlikle temizlenmesi ve filtre bakımlarının yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde tesisatımızı, cebimizdeki paramızı korumuş oluruz. Faturada yüzde 30-35'e kadar bir indirim söz konusu olabilir. Daha az doğal gaz kullanarak iyi bir ısınma sağlamış olursunuz" şeklinde konuştu.
Doğalgaz faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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Doğalgaz faturalarında yeni dönem: Faturalara taksit imkanı
1 Kasım 2022, 13:24
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