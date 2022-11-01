https://sputniknews.com.tr/20221101/dogal-gaz-faturalarinda-yeni-donem-faturalara-taksit-imkani-1062934218.html

Doğalgaz faturalarında yeni dönem: Faturalara taksit imkanı

Doğalgaz faturalarında yeni dönem: Faturalara taksit imkanı

İGDAŞ, 15 bankayla doğalgaz faturalarının vade farksız şekilde taksitlendirilmesi için anlaşma yaptı. Kredi kartına yapılacak taksit sayıları bankalara göre... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:24+0300

2022-11-01T13:24+0300

2022-11-01T13:24+0300

ekonomi

fatura

doğalgaz

ekonomi

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taksit

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İBB iştiraki İGDAŞ, kredi kartına vade farksız taksit olanağından faydalanabilmesi için 15 banka ile anlaştı.Vakıf Katılım bankasıyla yapılan anlaşma ile doğalgaz abonelerine, tüketici finansman desteği ile faizsiz 12 ay vadeli fatura ödeme kolaylığı sunulacak.1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.12 aya kadar taksitlendirebilecekİGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan İstanbullulara faizsiz finansman desteği sağlanacak. 12 taksite kadar ödeme kolaylığının olacağı finansman desteği kampanyasında imzalar atıldı. İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini, vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek.'12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölebilecekler'Kampanyanın detaylarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şöyle konuştu:Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler 1 Kasım’dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.

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fatura, doğalgaz, ekonomi, zam, ibb, igdaş, taksit