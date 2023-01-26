https://sputniknews.com.tr/20230126/urdun-ile-misir-arasinda-yeni-dogalgaz-anlasmasi-1066233534.html
Ürdün ile Mısır arasında yeni doğalgaz anlaşması
Ürdün ile Mısır arasında yeni doğalgaz anlaşması
Ürdün, ülkenin güneyindeki Akabe vilayetinin sanayi bölgesine doğalgaz temini için Mısır'la anlaşma imzaladı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T20:38+0300
2023-01-26T20:38+0300
2023-01-26T20:41+0300
ürdün
ekonomi
mısır
doğlagaz
salih el harabişe
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Ürdün ile Mısır arasında yeni doğalgaz anlaşması imzalandı.Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın Amman'a gerçekleştirdiği ziyarette Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe ile bir araya geldiği belirtildi.Görüşmede Mısır ve Ürdün'ün enerji kaynaklarını çeşitlendirme konularının ele alındığı aktarılan açıklamada, iki ülke arasında yeni bir gaz anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.Anlaşmanın Mısırlı petrol şirketlerinin Ürdün'de doğalgaz şebekesi projelerini hayata geçirme çalışmalarının devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmayla "Arap Doğalgaz Hattı'ndan Akabe kentindeki sanayi bölgesine gaz temin edileceği kaydedildi.Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Molla, ülkesinin doğalgazla ilgili edindiği tecrübeleri Ürdün'le paylaşmaya istekli olduğunu ifade etti.Ürdün Enerji Bakanı Harabişe de ülkesindeki yatırımları cazip hale getirme çalışmaları kapsamında sanayi bölgesini doğalgazla buluşturma projelerinin önemine dikkati çekti.Ürdün ve Mısır, Arap Doğalgaz Hattı'nın ilk etabı olan Akabe ve El-Ariş kentleri arasındaki doğalgaz boru hattı ile birbirine bağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/misir-akdenizde-yeni-bir-dogalgaz-rezervi-kesfetti-1064648928.html
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ürdün, mısır, doğlagaz, salih el harabişe
ürdün, mısır, doğlagaz, salih el harabişe
Ürdün ile Mısır arasında yeni doğalgaz anlaşması
20:38 26.01.2023 (güncellendi: 20:41 26.01.2023) Abone ol
Ürdün, ülkenin güneyindeki Akabe vilayetinin sanayi bölgesine doğalgaz temini için Mısır'la anlaşma imzaladı.
Ürdün ile Mısır arasında yeni doğalgaz anlaşması imzalandı.
Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın Amman'a gerçekleştirdiği ziyarette Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede Mısır ve Ürdün'ün enerji kaynaklarını çeşitlendirme konularının ele alındığı aktarılan açıklamada, iki ülke arasında yeni bir gaz anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.
Anlaşmanın Mısırlı petrol şirketlerinin Ürdün'de doğalgaz şebekesi projelerini hayata geçirme çalışmalarının devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmayla "Arap Doğalgaz Hattı'ndan Akabe kentindeki sanayi bölgesine gaz temin edileceği kaydedildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Molla, ülkesinin doğalgazla ilgili edindiği tecrübeleri Ürdün'le paylaşmaya istekli olduğunu ifade etti.
Ürdün Enerji Bakanı Harabişe de ülkesindeki yatırımları cazip hale getirme çalışmaları kapsamında sanayi bölgesini doğalgazla buluşturma projelerinin önemine dikkati çekti.
Ürdün ve Mısır, Arap Doğalgaz Hattı'nın ilk etabı olan Akabe ve El-Ariş kentleri arasındaki doğalgaz boru hattı ile birbirine bağlanıyor.