https://sputniknews.com.tr/20221216/misir-akdenizde-yeni-bir-dogalgaz-rezervi-kesfetti-1064648928.html

Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti

Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla, Mısır'ın Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T01:30+0300

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mısır

doğalgaz

rezerv

akdeniz

keşif

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Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla tarafından yapılan açıklamada, Zohr alanında keşfedilen gaz rezervinin adının 'Narges' olduğu belirtildi. Temsilciler Meclisi'ndeki Enerji Komitesi'nde açıklama yapan Molla, "Zenginliğimiz üzerindeki egemenliğimiz ayrılamaz. Miktarı henüz belli olmayan büyük bir keşfe sahibiz. Fakat ilerleyen günlerde duyurulacak. Ürün seviyesi iyi. Hükümetin hakları ve paylaşımı diğer yabancı ortaklarımız ile garanti altına alındı" dedi. Molla ayrıca, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan zorluklara ve petrol fiyatlarındaki artışa da açıklamasında yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221215/almanyada-dogalgaz-ve-elektrikte-tavan-fiyat-uygulamasi-onaylandi-1064645303.html

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