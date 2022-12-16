https://sputniknews.com.tr/20221216/misir-akdenizde-yeni-bir-dogalgaz-rezervi-kesfetti-1064648928.html
Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti
Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla, Mısır'ın Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T01:30+0300
2022-12-16T01:30+0300
2022-12-16T01:30+0300
dünya
mısır
doğalgaz
rezerv
akdeniz
keşif
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Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla tarafından yapılan açıklamada, Zohr alanında keşfedilen gaz rezervinin adının 'Narges' olduğu belirtildi. Temsilciler Meclisi'ndeki Enerji Komitesi'nde açıklama yapan Molla, "Zenginliğimiz üzerindeki egemenliğimiz ayrılamaz. Miktarı henüz belli olmayan büyük bir keşfe sahibiz. Fakat ilerleyen günlerde duyurulacak. Ürün seviyesi iyi. Hükümetin hakları ve paylaşımı diğer yabancı ortaklarımız ile garanti altına alındı" dedi. Molla ayrıca, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan zorluklara ve petrol fiyatlarındaki artışa da açıklamasında yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/almanyada-dogalgaz-ve-elektrikte-tavan-fiyat-uygulamasi-onaylandi-1064645303.html
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mısır, doğalgaz, rezerv, akdeniz, keşif
mısır, doğalgaz, rezerv, akdeniz, keşif
Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti
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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla, Mısır'ın Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla tarafından yapılan açıklamada, Zohr alanında keşfedilen gaz rezervinin adının 'Narges' olduğu belirtildi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Enerji Komitesi'nde açıklama yapan Molla, "Zenginliğimiz üzerindeki egemenliğimiz ayrılamaz. Miktarı henüz belli olmayan büyük bir keşfe sahibiz. Fakat ilerleyen günlerde duyurulacak. Ürün seviyesi iyi. Hükümetin hakları ve paylaşımı diğer yabancı ortaklarımız ile garanti altına alındı" dedi.
Molla ayrıca, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan zorluklara ve petrol fiyatlarındaki artışa da açıklamasında yer verdi.