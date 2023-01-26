https://sputniknews.com.tr/20230126/uaek-uzmanlari-zaporojye-nukleer-santrali-yakinlarinda-siddetli-patlamalarin-oldugunu-bildirdi-1066238650.html

UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi

UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uzmanları, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T23:01+0300

2023-01-26T23:01+0300

2023-01-26T23:01+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

ukrayna

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg

UAEK internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Zaprojye NGS’de bulunan UAEK uzmanları, tesis dışında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildiriyor. Patlamalar, ülkede devam eden çatışmanın cephe hattında yer alan santral yakınlarında çatışmaların yaşandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Santraldeki uzmanların son günler ve haftalarda, neredeyse her gün benzer olaylar hakkında Viyana’ya bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Bazı patlamalar, Avrupa’nın en büyük nükleer santrale belli bir mesafede meydana geliyor, aynı zamanda diğer patlamalar araziye çok yakın gibi görünüyor. Dün sabah yerel saatle 10.00 sıralarında pencereleri titreten 8 şiddetli patlama duyuldu” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230113/rosenergoatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamaya-devam-ediyor-1065728108.html

zaporojye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)