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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/uaek-uzmanlari-zaporojye-nukleer-santrali-yakinlarinda-siddetli-patlamalarin-oldugunu-bildirdi-1066238650.html
UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi
UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uzmanları, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T23:01+0300
2023-01-26T23:01+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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UAEK internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Zaprojye NGS’de bulunan UAEK uzmanları, tesis dışında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildiriyor. Patlamalar, ülkede devam eden çatışmanın cephe hattında yer alan santral yakınlarında çatışmaların yaşandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Santraldeki uzmanların son günler ve haftalarda, neredeyse her gün benzer olaylar hakkında Viyana’ya bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Bazı patlamalar, Avrupa’nın en büyük nükleer santrale belli bir mesafede meydana geliyor, aynı zamanda diğer patlamalar araziye çok yakın gibi görünüyor. Dün sabah yerel saatle 10.00 sıralarında pencereleri titreten 8 şiddetli patlama duyuldu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rosenergoatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamaya-devam-ediyor-1065728108.html
zaporojye
rusya
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zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi

23:01 26.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uzmanları, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
UAEK internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Zaprojye NGS’de bulunan UAEK uzmanları, tesis dışında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildiriyor. Patlamalar, ülkede devam eden çatışmanın cephe hattında yer alan santral yakınlarında çatışmaların yaşandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Santraldeki uzmanların son günler ve haftalarda, neredeyse her gün benzer olaylar hakkında Viyana’ya bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Bazı patlamalar, Avrupa’nın en büyük nükleer santrale belli bir mesafede meydana geliyor, aynı zamanda diğer patlamalar araziye çok yakın gibi görünüyor. Dün sabah yerel saatle 10.00 sıralarında pencereleri titreten 8 şiddetli patlama duyuldu” denildi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
Ukrayna krizi
Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor
13 Ocak, 22:43
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