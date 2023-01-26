https://sputniknews.com.tr/20230126/uaek-uzmanlari-zaporojye-nukleer-santrali-yakinlarinda-siddetli-patlamalarin-oldugunu-bildirdi-1066238650.html
UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi
UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uzmanları, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T23:01+0300
2023-01-26T23:01+0300
2023-01-26T23:01+0300
ukrayna krizi
zaporojye
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ukrayna
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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UAEK internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Zaprojye NGS’de bulunan UAEK uzmanları, tesis dışında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildiriyor. Patlamalar, ülkede devam eden çatışmanın cephe hattında yer alan santral yakınlarında çatışmaların yaşandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Santraldeki uzmanların son günler ve haftalarda, neredeyse her gün benzer olaylar hakkında Viyana’ya bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Bazı patlamalar, Avrupa’nın en büyük nükleer santrale belli bir mesafede meydana geliyor, aynı zamanda diğer patlamalar araziye çok yakın gibi görünüyor. Dün sabah yerel saatle 10.00 sıralarında pencereleri titreten 8 şiddetli patlama duyuldu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rosenergoatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamaya-devam-ediyor-1065728108.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
UAEK uzmanları, Zaporojye nükleer santrali yakınlarında şiddetli patlamaların olduğunu bildirdi
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) uzmanları, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınlarında şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
UAEK internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Zaprojye NGS’de bulunan UAEK uzmanları, tesis dışında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildiriyor. Patlamalar, ülkede devam eden çatışmanın cephe hattında yer alan santral yakınlarında çatışmaların yaşandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Santraldeki uzmanların son günler ve haftalarda, neredeyse her gün benzer olaylar hakkında Viyana’ya bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Bazı patlamalar, Avrupa’nın en büyük nükleer santrale belli bir mesafede meydana geliyor, aynı zamanda diğer patlamalar araziye çok yakın gibi görünüyor. Dün sabah yerel saatle 10.00 sıralarında pencereleri titreten 8 şiddetli patlama duyuldu” denildi.