https://sputniknews.com.tr/20230113/rosenergoatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamaya-devam-ediyor-1065728108.html

Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor

Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor

Rosenergoatom Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer güç santraline saldırılarının azaldığını ama halâ tedirgin edici... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T22:43+0300

2023-01-13T22:43+0300

2023-01-13T22:43+0300

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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Saldırıların sayısı çok azaldı, Tanrıya şükür. Ama mesele şu ki hiç ateş açmamaları gerekiyor. Devam eden saldırıları tedirgin edici. Ama şu curcuna, en sonuncusu kasım sonunda yaşanan topçu histerisi artık son zamanlarda yok” ifadesini kullandı.Büyük çabalar sayesinde şehirde ısınma sorununu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Karçaa, nükleer santralin elektrik üretmediğini kaydetti.Karçaa, santral çalışanlarının ve ailelerinin Ukrayna’dan tehditler almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-taarruz-basarili-bir-sekilde-devam-ediyor-1065685571.html

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