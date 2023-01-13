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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rosenergoatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-bombalamaya-devam-ediyor-1065728108.html
Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor
Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor
Rosenergoatom Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer güç santraline saldırılarının azaldığını ama halâ tedirgin edici... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T22:43+0300
2023-01-13T22:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rosenergoatom
rosatom
zaporojye
saldırı
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Saldırıların sayısı çok azaldı, Tanrıya şükür. Ama mesele şu ki hiç ateş açmamaları gerekiyor. Devam eden saldırıları tedirgin edici. Ama şu curcuna, en sonuncusu kasım sonunda yaşanan topçu histerisi artık son zamanlarda yok” ifadesini kullandı.Büyük çabalar sayesinde şehirde ısınma sorununu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Karçaa, nükleer santralin elektrik üretmediğini kaydetti.Karçaa, santral çalışanlarının ve ailelerinin Ukrayna’dan tehditler almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-taarruz-basarili-bir-sekilde-devam-ediyor-1065685571.html
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ukrayna, rusya, rosenergoatom, rosatom, zaporojye, saldırı
ukrayna, rusya, rosenergoatom, rosatom, zaporojye, saldırı

Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamaya devam ediyor

22:43 13.01.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rosenergoatom Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer güç santraline saldırılarının azaldığını ama halâ tedirgin edici olduğunu belirtti.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Saldırıların sayısı çok azaldı, Tanrıya şükür. Ama mesele şu ki hiç ateş açmamaları gerekiyor. Devam eden saldırıları tedirgin edici. Ama şu curcuna, en sonuncusu kasım sonunda yaşanan topçu histerisi artık son zamanlarda yok” ifadesini kullandı.
Büyük çabalar sayesinde şehirde ısınma sorununu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Karçaa, nükleer santralin elektrik üretmediğini kaydetti.
Karçaa, santral çalışanlarının ve ailelerinin Ukrayna’dan tehditler almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde taarruz başarılı bir şekilde devam ediyor
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