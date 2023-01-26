https://sputniknews.com.tr/20230126/sedat-peker-suc-orgutu-uyesi-emre-olur-itiraz-uzerine-yeniden-tutuklandi-1066202249.html

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur yeniden tutuklandı

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur yeniden tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tahliye edilen Ahmet Emre Olur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T11:50+0300

2023-01-26T11:50+0300

2023-01-26T11:52+0300

türkiye

sedat peker

emre olur

mahkeme

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Başsavcılık, ilk itirazını tahliye kararı veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptı. Mahkemenin itirazı reddetmesinin ardından Başsavcılık bu kez bir üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararına ilişkin itirazda bulundu.Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, "silahlı kasten yaralama" ve "örgüt üyeliği" suçundan Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Olur'un tahliyesine karar verildiği aktarıldı.Dilekçede, "Her ne kadar duruşma sırasında cumhuriyet savcısı tarafından sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:Başsavcılıkça yapılan itirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırıp sanığın tekrar tutuklanmasına hükmetti.Bu kararın ardından sanık Ahmet Emre Olur tekrar tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/sedat-pekerin-sosyal-medya-paylasimlarini-yapan-ahmet-emre-olur-tahliye-edildi-1066159638.html

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