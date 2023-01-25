https://sputniknews.com.tr/20230125/sedat-pekerin-sosyal-medya-paylasimlarini-yapan-ahmet-emre-olur-tahliye-edildi-1066159638.html

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur tahliye edildi

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tutuklu yargılanan Ahmet Emre Olur, ilk duruşmada adli kontrol... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:16+0300

2023-01-25T14:16+0300

2023-01-25T14:16+0300

türkiye

sedat peker

organize suç örgütü

suç örgütü

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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Olur, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada kimlik tespitinin ardından yargılamaya geçildi.Savunması alınan sanık Olur, firari sanık Sedat Peker ile önceki dönemlerde görüşmesinin olduğunu söyledi.'Suçlamaları kabul etmiyorum'Peker'i yardımsever ve milliyetçi biri olarak tanıdığını, kendisine sempati beslediğini dile getiren Olur, "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Ben Türkiye'ye geldiğim gün savcılık makamında örgüt üyeliğinden sevk edildim. Sonra iddianame hazırlandı. Sonra ben haberim olmadığı yaralamanın baş aktörü oldum." şeklinde savunma yaptı.Hayatının hiçbir yerinde şiddetle yan yana gelemeyen birisi olduğunu savunan Olur, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.'Suçlu olsaydım diğerleri gibi başka ülkelere sığınma talebinde bulunurdum'Sanık Olur, Peker hakkında destekleyici tweet attığını kabul ettiğini, ancak devlete karşı bir şeyinin olmadığını öne sürerek, şunları anlattı:Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Emre Olur'un tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilip, dosyanın ana dosya ile birleştirilmesi talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetti.Mahkeme heyeti, dosyayı yine aynı mahkemede görülen "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olur hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220921/sedat-pekerin-basin-danismani-emre-olur-tutuklandi-1061488083.html

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