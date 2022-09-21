Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/sedat-pekerin-basin-danismani-emre-olur-tutuklandi-1061488083.html
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T23:27+0300
2022-09-21T23:30+0300
türkiye
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061488166_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_ed122cbe0fdaacb79644e83d4d721ee2.jpg
Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Ahmet Emre Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.Olur'un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu ifade edildi.Sevk yazısında şüpheli Olur'un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061488166_75:0:540:349_1920x0_80_0_0_fdabfed9645b498d36d902f0add072a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tutuklama
tutuklama

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

23:27 21.09.2022 (güncellendi: 23:30 21.09.2022)
© DHASedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Ahmet Emre Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.
Olur'un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu ifade edildi.
Sevk yazısında şüpheli Olur'un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала