https://sputniknews.com.tr/20220921/sedat-pekerin-basin-danismani-emre-olur-tutuklandi-1061488083.html

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T23:27+0300

2022-09-21T23:27+0300

2022-09-21T23:30+0300

türkiye

tutuklama

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Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Ahmet Emre Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.Olur'un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu ifade edildi.Sevk yazısında şüpheli Olur'un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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