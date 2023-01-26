https://sputniknews.com.tr/20230126/rusya-start-3un-dagilmasi-uzucu-olur-ama-abdyi-zorla-anlasmada-tutmayacagiz-1066235720.html

Rusya: START-3’ün dağılması üzücü olur, ama ABD’yi zorla anlaşmada tutmayacağız

Rusya: START-3’ün dağılması üzücü olur, ama ABD’yi zorla anlaşmada tutmayacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) dağılmasından en... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T21:35+0300

2023-01-26T21:35+0300

2023-01-26T21:35+0300

savunma

start-3

rusya

sergey ryabkov

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0a/1051660798_0:183:3137:1947_1920x0_80_0_0_6347565c68b8a460b3764c47238c645d.jpg

Ryabkov, Rus Kommersant gazetesine verdiği demeçte, ikili istişare komisyonunun teftişleri ve görüşmeleri olmadan ABD’nin Rusya’yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayacağından ve bu bahaneyle kendileri de anlaşmayı yerine getirmeyeceğinden endişe duyup duymadıkları sorusuna yanıt verdi.Ryabkov, "Amerikalılar propaganda amacıyla durumu kötüleştirmeye karar verirlerse yapılacak bir şey yok bu onların tercihi olacak. Washington’ın, silah kontrolü anlaşmalarının uygulanabilirliğini güçlendirmek için somut pratik adımlar atmak yerine anlaşmaları nasıl yok ettiğine artık alıştık. START-3’ün dağılmasından elbette en azından derin esef duyacağız. Ama diğer tarafı anlaşmada zorla tutmayacağız. Anlaşmanın gerçekten de her iki ülkenin çıkarlarını karşılamaya devam ettiği gerçeğinden hareket ediyoruz" dedi.‘ABD’nin Rusya’dan START-3 teftişlerini yeniden başlatmasını talep etmesi garip’Ryabkov, “İnsanı en çok isyan ettiren anlardan birini kaydetmek istiyorum. Kabul edin ki, Kiev rejimi, doğrudan ABD’nin askeri, teknik, istihbarat ve bilgi desteğiyle uzun menzilli savaş uçaklarımızın bulunduğu tesislere saldırı düzenlemeye çalıştığı bir sırada, bizden Rus stratejik taarruz güçlerine ait tesislere yönelik yeniden teftiş faaliyetini başlatmayı talep etmek oldukça garip” ifadelerini kullandı.Bakan Yardımcısı, “Şu soru işareti ortaya çıkıyor: Amerikalılar burada tam olarak ne denetlemek istiyor? Bu saldırıların sonucunu mu?” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221128/rusya-ile-abd-arasindaki-start-3-gorusmeleri-ertelendi-1063930580.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

start-3, rusya, sergey ryabkov, abd