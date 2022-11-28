https://sputniknews.com.tr/20221128/rusya-ile-abd-arasindaki-start-3-gorusmeleri-ertelendi-1063930580.html

Rusya ile ABD arasındaki START-3 görüşmeleri ertelendi

Rusya ile ABD arasındaki START-3 görüşmeleri ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım-6 Aralık tarihlerinde Kahire'de ABD'yle yapılacak Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması (START-3) ile... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T19:19+0300

2022-11-28T19:19+0300

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin görüşmelerin ertelendiğine dair açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, START-3 müzakerelerinin ötelendiğini teyit etti.Bu arada CNN televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington'un START-3 müzakereleri için Moskova'yla ilk fırsatta masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.ABD'li yetkili, "Rus tarafı, görüşmeleri tek taraflı olarak ertelediğini ve yeni tarihler önereceğini Washington'a bildirdi. ABD, müzakereleri en yakın tarihte yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.Yetkili, Rusya'nın Kahire'deki toplantıların ertelenme nedeniyle ilgili bilgi vermediğini ekledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kahire'de planlanan toplantının gündem maddelerinden birinin ağustos ayında durdurulan anlaşma kapsamındaki denetimlerin yeniden başlaması olacağının altını çizmişti.2010 yılında imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren 10 yıl süreli anlaşmanın sona erme tarihi 5 Şubat 2021'di. Rusya ve ABD, Ocak 2021'de anlaşmayı 5 yıl süreyle uzatmıştı.Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Moskova ve Washington'a çağrı yaparak 2026'da sona erecek START-3'ün uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını talep etmişti.

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