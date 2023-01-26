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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/rus-vekil-slutskiy-kieve-dunyanin-tum-silahlari-verilse-de-zafer-rusyanin-olacak-1066237422.html
Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak
Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak
Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Duma Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:38+0300
2023-01-26T22:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
leonid slutskiy
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Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya hangi silahlar sağlanmaya devam edilirse edilsin Nazizme karşı tarihteki son savaş bu yıl kazanılacak. Sadece aklını kaybedenler nükleer santrallerde silah depolayabilir. Aklını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin Rusya’yı suçlamak amacıyla patlamalar düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli şeyler, ateşle oynuyorlar. Kolektif Batı’nın silah sağlama çabaları da böyle” ifadelerini kullandı.Rus politikacı, “Dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile kazanmanın yollarını bulabileceğiz. Askeri strateji açısından uygun, standart dışı ve doğru çözümler bulabileceğiz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/medvedev-zelenskiyin-ifadeleri-batidan-sadaka-almaya-yonelik-1066230969.html
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rusya, ukrayna, leonid slutskiy
rusya, ukrayna, leonid slutskiy

Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak

22:38 26.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Duma Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile Rusya’nın kazanmanın yollarını bulacağını söyledi.
Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya hangi silahlar sağlanmaya devam edilirse edilsin Nazizme karşı tarihteki son savaş bu yıl kazanılacak. Sadece aklını kaybedenler nükleer santrallerde silah depolayabilir. Aklını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin Rusya’yı suçlamak amacıyla patlamalar düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli şeyler, ateşle oynuyorlar. Kolektif Batı’nın silah sağlama çabaları da böyle” ifadelerini kullandı.
Rus politikacı, “Dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile kazanmanın yollarını bulabileceğiz. Askeri strateji açısından uygun, standart dışı ve doğru çözümler bulabileceğiz” diye konuştu.
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
19:47
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