https://sputniknews.com.tr/20230126/rus-vekil-slutskiy-kieve-dunyanin-tum-silahlari-verilse-de-zafer-rusyanin-olacak-1066237422.html

Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak

Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak

Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Duma Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T22:38+0300

2023-01-26T22:38+0300

2023-01-26T22:38+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

leonid slutskiy

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Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya hangi silahlar sağlanmaya devam edilirse edilsin Nazizme karşı tarihteki son savaş bu yıl kazanılacak. Sadece aklını kaybedenler nükleer santrallerde silah depolayabilir. Aklını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin Rusya’yı suçlamak amacıyla patlamalar düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli şeyler, ateşle oynuyorlar. Kolektif Batı’nın silah sağlama çabaları da böyle” ifadelerini kullandı.Rus politikacı, “Dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile kazanmanın yollarını bulabileceğiz. Askeri strateji açısından uygun, standart dışı ve doğru çözümler bulabileceğiz” diye konuştu.

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