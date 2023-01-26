https://sputniknews.com.tr/20230126/rus-vekil-slutskiy-kieve-dunyanin-tum-silahlari-verilse-de-zafer-rusyanin-olacak-1066237422.html
Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak
Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak
Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Duma Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:38+0300
2023-01-26T22:38+0300
2023-01-26T22:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
leonid slutskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e405eb63b6dcd61ab20a67fff862fefa.jpg
Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya hangi silahlar sağlanmaya devam edilirse edilsin Nazizme karşı tarihteki son savaş bu yıl kazanılacak. Sadece aklını kaybedenler nükleer santrallerde silah depolayabilir. Aklını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin Rusya’yı suçlamak amacıyla patlamalar düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli şeyler, ateşle oynuyorlar. Kolektif Batı’nın silah sağlama çabaları da böyle” ifadelerini kullandı.Rus politikacı, “Dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile kazanmanın yollarını bulabileceğiz. Askeri strateji açısından uygun, standart dışı ve doğru çözümler bulabileceğiz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/medvedev-zelenskiyin-ifadeleri-batidan-sadaka-almaya-yonelik-1066230969.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77253dd383c4dc1e417fe4c216a5c291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, leonid slutskiy
rusya, ukrayna, leonid slutskiy
Rus vekil Slutskiy: Kiev’e dünyanın tüm silahları verilse de zafer Rusya’nın olacak
Abone ol
Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Duma Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile Rusya’nın kazanmanın yollarını bulacağını söyledi.
Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya hangi silahlar sağlanmaya devam edilirse edilsin Nazizme karşı tarihteki son savaş bu yıl kazanılacak. Sadece aklını kaybedenler nükleer santrallerde silah depolayabilir. Aklını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin Rusya’yı suçlamak amacıyla patlamalar düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli şeyler, ateşle oynuyorlar. Kolektif Batı’nın silah sağlama çabaları da böyle” ifadelerini kullandı.
Rus politikacı, “Dünyanın bütün silahları Ukrayna’da toplanmış olsa bile kazanmanın yollarını bulabileceğiz. Askeri strateji açısından uygun, standart dışı ve doğru çözümler bulabileceğiz” diye konuştu.