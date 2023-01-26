Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/medvedev-zelenskiyin-ifadeleri-batidan-sadaka-almaya-yonelik-1066230969.html
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ‘ bir araya gelmek ve... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:47+0300
2023-01-26T19:47+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064953186_0:121:2257:1391_1920x0_80_0_0_1275b6568bafc6a6175a551ba911ee9a.jpg
Zelenskiy'in Batı'dan yeni yardımlar elde etmek için ‘Putin ile konuşacak hiçbir şeyi olmadığı’ şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanını halüsinasyon gören bir yaratık ve sirk köpeği olarak nitelendirdi.Medvedev, “Pek sağlıklı olmayan insanların fobilerini ve sorunlarını başkalarına mal etmek gibi özellikleri var. Bu tür psikolojik yansıtmalar, kişinin kendi korkusunun dışarıdan yaratılmış ve başkasına özgü olduğu şeklinde algılanması durumudur” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin artık bir ‘palyaço’ değil, ‘sirk köpeği’ olduğu ve ifadelerinin Batı'dan ‘sadaka’ alma işlevi gördüğünü belirten Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin "Artık bir an önce kararınızı verin. Hala hayattayım ve etrafımdaki herkes kontrolüm altında. Bana daha fazla silah ve para verin, çünkü düşmanımız anlaşılmaz, sinsi ve tehlikeli. Ama düşmana teslim olmayacağım, çok ama çok güçlüyüm, pazarlık yok, temas yok. Düşman benden artık neredeyse korkuyor" şeklinde anlaşılabileceğini kaydetti.Zelenskiy’in yüzde 1000 NATO silahlarına ve Batı parasına bağlı olduğunu, ne Ukrayna, ne kendisi ne de ekibinin onlarsız bir gün bile hayatta kalamayacağını vurgu yapan Medvedev ayrıca Zelenskiy için ‘eğitmeninin ayak bağı kaniş’, ‘ boğuk ses tonuna sahip yaratık’, ‘404. koğuştan hasta’, ‘halüsinasyon gören yeşil tişörtlü yaratık’ gibi nitelendirmelerde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/muhalif-politikaci-medvedcuk-ukrayna-icin-olusturmak-istedigi-yeni-siyasi-hareketi-rtye-anlatti-1066197126.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064953186_121:0:2137:1512_1920x0_80_0_0_9e671de792869aecabb848fc3a63b5c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy

Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik

19:47 26.01.2023
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Multimedya arşivine gidinDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ‘ bir araya gelmek ve görüşmekle ilgilenmediği’ şeklindeki ifadesinin Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik olduğunu belirtti.
Zelenskiy'in Batı'dan yeni yardımlar elde etmek için ‘Putin ile konuşacak hiçbir şeyi olmadığı’ şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanını halüsinasyon gören bir yaratık ve sirk köpeği olarak nitelendirdi.
Medvedev, “Pek sağlıklı olmayan insanların fobilerini ve sorunlarını başkalarına mal etmek gibi özellikleri var. Bu tür psikolojik yansıtmalar, kişinin kendi korkusunun dışarıdan yaratılmış ve başkasına özgü olduğu şeklinde algılanması durumudur” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’nin artık bir ‘palyaço’ değil, ‘sirk köpeği’ olduğu ve ifadelerinin Batı'dan ‘sadaka’ alma işlevi gördüğünü belirten Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin "Artık bir an önce kararınızı verin. Hala hayattayım ve etrafımdaki herkes kontrolüm altında. Bana daha fazla silah ve para verin, çünkü düşmanımız anlaşılmaz, sinsi ve tehlikeli. Ama düşmana teslim olmayacağım, çok ama çok güçlüyüm, pazarlık yok, temas yok. Düşman benden artık neredeyse korkuyor" şeklinde anlaşılabileceğini kaydetti.
Zelenskiy’in yüzde 1000 NATO silahlarına ve Batı parasına bağlı olduğunu, ne Ukrayna, ne kendisi ne de ekibinin onlarsız bir gün bile hayatta kalamayacağını vurgu yapan Medvedev ayrıca Zelenskiy için ‘eğitmeninin ayak bağı kaniş’, ‘ boğuk ses tonuna sahip yaratık’, ‘404. koğuştan hasta’, ‘halüsinasyon gören yeşil tişörtlü yaratık’ gibi nitelendirmelerde bulundu.
Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Muhalif politikacı Medvedçuk, Ukrayna için oluşturmak istediği yeni siyasi hareketi RT’ye anlattı
09:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала