https://sputniknews.com.tr/20230126/medvedev-zelenskiyin-ifadeleri-batidan-sadaka-almaya-yonelik-1066230969.html
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ‘ bir araya gelmek ve... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:47+0300
2023-01-26T19:47+0300
2023-01-26T19:47+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064953186_0:121:2257:1391_1920x0_80_0_0_1275b6568bafc6a6175a551ba911ee9a.jpg
Zelenskiy'in Batı'dan yeni yardımlar elde etmek için ‘Putin ile konuşacak hiçbir şeyi olmadığı’ şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanını halüsinasyon gören bir yaratık ve sirk köpeği olarak nitelendirdi.Medvedev, “Pek sağlıklı olmayan insanların fobilerini ve sorunlarını başkalarına mal etmek gibi özellikleri var. Bu tür psikolojik yansıtmalar, kişinin kendi korkusunun dışarıdan yaratılmış ve başkasına özgü olduğu şeklinde algılanması durumudur” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin artık bir ‘palyaço’ değil, ‘sirk köpeği’ olduğu ve ifadelerinin Batı'dan ‘sadaka’ alma işlevi gördüğünü belirten Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin "Artık bir an önce kararınızı verin. Hala hayattayım ve etrafımdaki herkes kontrolüm altında. Bana daha fazla silah ve para verin, çünkü düşmanımız anlaşılmaz, sinsi ve tehlikeli. Ama düşmana teslim olmayacağım, çok ama çok güçlüyüm, pazarlık yok, temas yok. Düşman benden artık neredeyse korkuyor" şeklinde anlaşılabileceğini kaydetti.Zelenskiy’in yüzde 1000 NATO silahlarına ve Batı parasına bağlı olduğunu, ne Ukrayna, ne kendisi ne de ekibinin onlarsız bir gün bile hayatta kalamayacağını vurgu yapan Medvedev ayrıca Zelenskiy için ‘eğitmeninin ayak bağı kaniş’, ‘ boğuk ses tonuna sahip yaratık’, ‘404. koğuştan hasta’, ‘halüsinasyon gören yeşil tişörtlü yaratık’ gibi nitelendirmelerde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/muhalif-politikaci-medvedcuk-ukrayna-icin-olusturmak-istedigi-yeni-siyasi-hareketi-rtye-anlatti-1066197126.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064953186_121:0:2137:1512_1920x0_80_0_0_9e671de792869aecabb848fc3a63b5c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy
Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ‘ bir araya gelmek ve görüşmekle ilgilenmediği’ şeklindeki ifadesinin Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik olduğunu belirtti.
Zelenskiy'in Batı'dan yeni yardımlar elde etmek için ‘Putin ile konuşacak hiçbir şeyi olmadığı’ şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanını halüsinasyon gören bir yaratık ve sirk köpeği olarak nitelendirdi.
Medvedev, “Pek sağlıklı olmayan insanların fobilerini ve sorunlarını başkalarına mal etmek gibi özellikleri var. Bu tür psikolojik yansıtmalar, kişinin kendi korkusunun dışarıdan yaratılmış ve başkasına özgü olduğu şeklinde algılanması durumudur” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’nin artık bir ‘palyaço’ değil, ‘sirk köpeği’ olduğu ve ifadelerinin Batı'dan ‘sadaka’ alma işlevi gördüğünü belirten Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin "Artık bir an önce kararınızı verin. Hala hayattayım ve etrafımdaki herkes kontrolüm altında. Bana daha fazla silah ve para verin, çünkü düşmanımız anlaşılmaz, sinsi ve tehlikeli. Ama düşmana teslim olmayacağım, çok ama çok güçlüyüm, pazarlık yok, temas yok. Düşman benden artık neredeyse korkuyor" şeklinde anlaşılabileceğini kaydetti.
Zelenskiy’in yüzde 1000 NATO silahlarına ve Batı parasına bağlı olduğunu, ne Ukrayna, ne kendisi ne de ekibinin onlarsız bir gün bile hayatta kalamayacağını vurgu yapan Medvedev ayrıca Zelenskiy için ‘eğitmeninin ayak bağı kaniş’, ‘ boğuk ses tonuna sahip yaratık’, ‘404. koğuştan hasta’, ‘halüsinasyon gören yeşil tişörtlü yaratık’ gibi nitelendirmelerde bulundu.