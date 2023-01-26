https://sputniknews.com.tr/20230126/medvedev-zelenskiyin-ifadeleri-batidan-sadaka-almaya-yonelik-1066230969.html

Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik

Medvedev: Zelenskiy'in ifadeleri Batı'dan ‘sadaka’ almaya yönelik

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ‘ bir araya gelmek ve... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T19:47+0300

2023-01-26T19:47+0300

2023-01-26T19:47+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Zelenskiy'in Batı'dan yeni yardımlar elde etmek için ‘Putin ile konuşacak hiçbir şeyi olmadığı’ şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanını halüsinasyon gören bir yaratık ve sirk köpeği olarak nitelendirdi.Medvedev, “Pek sağlıklı olmayan insanların fobilerini ve sorunlarını başkalarına mal etmek gibi özellikleri var. Bu tür psikolojik yansıtmalar, kişinin kendi korkusunun dışarıdan yaratılmış ve başkasına özgü olduğu şeklinde algılanması durumudur” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin artık bir ‘palyaço’ değil, ‘sirk köpeği’ olduğu ve ifadelerinin Batı'dan ‘sadaka’ alma işlevi gördüğünü belirten Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin "Artık bir an önce kararınızı verin. Hala hayattayım ve etrafımdaki herkes kontrolüm altında. Bana daha fazla silah ve para verin, çünkü düşmanımız anlaşılmaz, sinsi ve tehlikeli. Ama düşmana teslim olmayacağım, çok ama çok güçlüyüm, pazarlık yok, temas yok. Düşman benden artık neredeyse korkuyor" şeklinde anlaşılabileceğini kaydetti.Zelenskiy’in yüzde 1000 NATO silahlarına ve Batı parasına bağlı olduğunu, ne Ukrayna, ne kendisi ne de ekibinin onlarsız bir gün bile hayatta kalamayacağını vurgu yapan Medvedev ayrıca Zelenskiy için ‘eğitmeninin ayak bağı kaniş’, ‘ boğuk ses tonuna sahip yaratık’, ‘404. koğuştan hasta’, ‘halüsinasyon gören yeşil tişörtlü yaratık’ gibi nitelendirmelerde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230126/muhalif-politikaci-medvedcuk-ukrayna-icin-olusturmak-istedigi-yeni-siyasi-hareketi-rtye-anlatti-1066197126.html

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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy