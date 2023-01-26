https://sputniknews.com.tr/20230126/rus-buyukelci-yerhov-rusyadan-afrikaya-gubre-ihracatinin-normale-dondugu-soylenemez-1066227209.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya'dan Afrika'ya gübre ihracatının normale döndüğü söylenemez

Rus Büyükelçi Yerhov: Rusya'dan Afrika'ya gübre ihracatının normale döndüğü söylenemez

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Moskova'nın BM ile imzaladığı mutabakat zaptına rağmen Rus gübresinin Afikra'ya ihracatında normalleşmeden söz... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:18+0300

2023-01-26T18:18+0300

2023-01-26T18:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl ihracatı

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

türkiye

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg

Rusya'nın 'Karadeniz Girişimi' ve genel olarak 'tahıl koridorunun' işleyişi hakkında BM Sekreterliği tarafından medya için yayınlanan mesajı nasıl değerlendirdiği konusunda büyükelçiliğe gelen çok sayıda soruya elçiliğin internet sitesi üzerinden yanıt veren Yerhov, şu ifadeleri kullandı:1. 'Karadeniz Girişimi'. Şu anda Karadeniz Girişimi’nin uygulanması kapsamında (20 Ocak itibarıyla) Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarından 18 milyon 224 bin 860 ton gıda ürünü yüklü gemiler kalkmıştır. Bu ürünlerin yüzde 4.1’i yemlik mısır, yüzde 5.9’u grist, yüzde 5.5’i kolza ve besi hayvanlarını beslemek için kullanılan diğer yem bitkilerinden oluşmaktadır. Buğdayın payı sadece yüzde 27.57 ancak BM Bülteni’nde tam olarak onun üzerinde durulmuştur. Anlaşılabilir bir amaçla, açıkça hem ekonomik kalkınma hem de gıda güvenliği konusunda zorluklar yaşamayan İsrail, Güney Kore ve Basra Körfezi monarşileri gibi devletlerin nedense yer aldığı, 'gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkeler' (sözde yüzde 64) arasındaki alıcılar ile ilgili 'uygun' insani yardım rakamlarının sunulması gerekir.'İhtiyaç sahibi ülkelere sadece yüzde 3'lük dilim gönderildi'Ukrayna’nın gıda ürünlerini alanların gerçek coğrafi dağılımı şu şekildedir: Yüksek gelirli ülkeler (AB, İngiltere, vb.) 8.6 milyon ton (yüzde 47), ortalamanın üzerinde gelire sahip ülkeler (Çin, Ürdün, Malezya, vb.) 6.1 milyon ton (yüzde 33), gelir seviyesi ortalamanın altında olan ülkeler (Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Pakistan, vb.) 2.9 milyon ton (yüzde 16) ürün almıştır. İhtiyaç sahibi ülkelere (Somali, Etiyopya, Yemen, Sudan, Afganistan ve Cibuti) sadece 551.527 ton (yüzde 3) gönderilmiş olup bunların 396.169 tonu (yüzde 2) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından kiralanan gemilerle taşınmıştır. Bu ülkelerin toplam istatistiklerdeki payının düşmesi dikkat çekicidir. Nitekim bu, girişimin ilk 120 gününde neredeyse yüzde 4 iken, şu anda yüzde 3’tür. Tam da bu nedenle, BM yetkililerinin 'Karadeniz Girişimini' insani misyondan ticari misyona alelacele dönüştürdüklerini ve ticari sır bahanesiyle ürünlerin alıcıları hakkında bilgi yayınlamayı reddettiklerini belirtmek gerekir.'Türk karasularındaki gemilerle ilgili verileri doğrulamıyoruz'Türkiye karasularında bulunan ve girişime dahil edilen 100’den fazla gemi olduğuna ve ortalama 21 günlük bekleme süresi olduğuna ilişkin BM basın açıklamasındaki verileri de doğrulamıyoruz. Şu anda Ukrayna limanlarında ve denetim bölgelerinde 64 gemi bulunmakta, kontrol ve geçiş sıralarıyla ilgili liste Ukrayna tarafından düzenlenmekte, Rus temsilciler bunu hiçbir şekilde etkilememektedir.Aynı zamanda, mutabık kalınan girişime kayıt ve katılım kuralları ile tarihlerinin gemileri kiralayan Ukraynalı tüccarlar tarafından dikkate alınmaması sonucu İstanbul limanında kuru yük gemilerinin suni olarak yığılması sorununa defalarca dikkat çektik. Bu tür gemiler girişime dahil edilene kadar girişimin katılımcısı sayılamaz ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi onlardan sorumlu değildir. Kiev’dekilerin, onaylanmış çalışma prosedürünü görmezden gelerek 'daha fazla ve daha hızlı' satış yapmayı öngören yalnızca açgözlü görevleri esas aldıkları aşikardır.'Togliatti-Odessa amonyak boru hattı işlemiyor'2. 'Togliatti-Odessa' amonyak boru hattı. Bunların yanında, BM bülteninde 'Karadeniz Girişimi'nde yer alan, Yuzhny limanından amonyak ihracatına yeniden başlanması görevinden de bahsedilmektedir. Amonyak da dahil olmak üzere gübre ihracatının Ukrayna’nın gıda ürünlerinin nakliyesiyle aynı anda başlaması gerekmesine rağmen, belgede bir anlaşmaya varmak için bazı taraflar arasında bazı tartışmalar yaşandığı muğlak bir şekilde belirtilmektedir.Rusya’nın bu konudaki tutumu, defalarca ve ayrıntılı olarak BM üyelerinin dikkatine sunulmuş olup buna göre amonyak ihracatı 'Karadeniz Girişimi'nin uygulanması kapsamında başlamalıydı. Bu konuda herhangi bir ek anlaşma talep edilmemelidir. Boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için teknik olanaklar mevcuttur. Tıpkı hattın bakımını yapan şirketlerin de hazır olduğu gibi. Sadece ve münhasıran eksik olan tek şey Kiev’in rızası olup bu, gübreler için hammadde tedarikini engellemektedir (200 milyon kişiye gıda sağlamaya yetecek kadar). Kiev, onlar için savaş esirlerinin serbest bırakılmasından çalıntı ürünlerin satışında yardım sunulmasına kadar bir dizi siyasi ön koşul ileri sürmektedir. Ukrayna’nın tahıl ihracatının artırılması için aktif olarak çağrıda bulunan BM üyeleri, özellikle bu konuda pasif kalmaktadır. Birtakım müzakerelere atıfta bulunmaktadırlar. Doğrusu, müzakerelerin kimler arasında ve ne hakkında olduğu anlaşılmamakta, zira Rus temsilciler bu tür temasların hiçbirine katılmamaktadır.'Rusya-BM Mutabakat Zaptı'nda somut sonuç yok'3. Rusya-BM Mutabakat Zaptı. BM bülteninin en sonunda, tam olarak bir paragrafta, Rusya’nın tarım ürünleri ve gübre ihracatının normalleştirilmesine ilişkin 22 Temmuz 2022’de İstanbul'da imzalanan ikinci belgeden bahsedilmektedir. Fakat her iki anlaşmanın da Antonio Guterres tarafından önerilen tek bir 'paketin' bileşenleri olduğu ve birbiriyle bağlantılı olarak uygulanması gerektiği konusunda sessiz kalınmaktadır.BM üyelerinin ('Karadeniz Girişimi'nden farklı olarak) bu anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili somut sonuç mahiyetinde sunabileceği hiçbir şey bulunmamaktadır. Washington, Brüksel ve Londra’dan gelen, tek taraflı yaptırımların güya gıda ve gübrelere uygulanmadığına dair çok sayıda açıklama kapsamında ilgili muafiyetleri sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceklerine dair güvence vermektedirler. Eğer herhangi bir kısıtlama yoksa, o halde ilkesel olarak neden muafiyetlere ihtiyaç duyulmaktadır?'Çok küçük bir parti 5 aydır Malavi'ye ulaşamadı'Bu bağlamda Letonya, Estonya, Belçika ve Hollanda’da bloke edilen 262 bin ton gübreyi en yoksul ülkelere ücretsiz olarak gönderme teklifimizin uygulanması özellikle belirleyici niteliktedir. 7 Eylül 2022’de BM Genel Sekreteri’ne bu konuyla ilgili resmi başvuruda bulunduk, gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunduk.20.000 ton üründen oluşan ilk ve tek parti, 28 Kasım 2022'de Hollanda’dan Malavi’ye doğru yola çıkmıştır. Buna ek olarak Rus tarafı, kargonun tüm teslimat ve nakliye masraflarını üstlenmiş ve ayrıca BM WFP’nin 'aracılık hizmetleri' için 200 bin ABD doları tutarında ödeme yapmıştır. Halbuki burada, bir insani operasyon ve yeni ekim sezonunun arifesinde ihtiyaç sahiplerine yardım sunulması söz konusudur.Gübreler, 28 Aralık 2022’de Mozambik limanına ulaşmış olup şu anda Malavi’ye doğru ilerliyor olmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, ücretsiz gübrelerin sadece tek ve küçük bir kısmının BM himayesinde gönderilmesi için halihazırda yaklaşık 5 ay geçmiş ve kargo henüz alıcıya ulaşmamıştır. Geri kalan 242 bin ton ürünün engelinin kaldırılması ve teslim edilmesi için ne kadar zaman gerekeceğini tahmin bile edemiyouz.'Sadece Ukrayna ve Batı'nın çıkarlarına hizmet ediliyor'Tamamen insani olan bu girişimin uygulanması bu kadar zorluk ve engellemelerle ilerliyorsa, tarım ürünleri ve gübre ihracatımızın BM’nin yardımıyla normalleştirilmesinden bahsedilemeyeceği aşikardır. Açlık ve küresel gıda güvenliği tehditleriyle ilgili konuşmalarla fiiliyatta Ukraynalıların ticari siparişleri yerine getirilmekte ve Batılı lehtarların ekonomik çıkarlarına hizmet edilmekte, bunun yanında Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin akut ihtiyaçlarına yanıt verilmesiyle ilgili gerçek durum manipüle edilmekte ve çarpıtılmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20230119/cavusoglundan-ukrayna-muzakerelerine-dair-aciklama-savas-uzadi-sartlar-daha-karmasik-hale-geldi-1065907195.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, tahıl ihracatı, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, türkiye, birleşmiş milletler (bm)