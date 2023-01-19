https://sputniknews.com.tr/20230119/cavusoglundan-ukrayna-muzakerelerine-dair-aciklama-savas-uzadi-sartlar-daha-karmasik-hale-geldi-1065907195.html

Çavuşoğlu'ndan Ukrayna müzakerelerine dair açıklama: Savaş uzadı, şartlar daha karmaşık hale geldi

Çavuşoğlu'ndan Ukrayna müzakerelerine dair açıklama: Savaş uzadı, şartlar daha karmaşık hale geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarıyla Ukrayna krizinin başında müzakerelerde önemli bir mesafe katedildiğini ancak çatışmaların uzadığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T07:43+0300

2023-01-19T07:43+0300

2023-01-19T07:48+0300

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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısına katılmak üzere geldiği ABD'de, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.Türk-Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade etti.Heyetler arasında birçok konuyu görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna krizini de ele aldıklarını belirtti.Çavuşoğlu, çatışmaları durdurmanın sadece Türkiye'nin elinde olmadığını ancak Türkiye'nin başından beri barışa aracılık etmeye çalıştığını söyledi.Türkiye'nin bir taraftan arabuluculuk çabalarını devam ettirirken diğer taraftan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının sorunsuz işlemesi, taraflar arasında esir takasının devam etmesi, Zaporijya nükleer santrali konusunda herhangi bir risk oluşmaması ve ABD ile Rusya'nın nükleer silah kullanmaması için görüşmeler yapmaya devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:'Suriyelilerin evlerine dönmelerini istiyoruz'Türkiye'nin Suriye hükümetiyle görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Türkiye ve Azerbaycan normalleşme konusunda samimi'Çavuşoğlu, Ukrayna krizinden dolayı kuzey enerji koridorunun alternatif olarak ortadan kalkması ile birlikte doğu-batı orta koridorun gerek enerji gerekse ulaştırma, lojistik ve ticaret bakımından öneminin arttığını ve Türkiye'nin de bunu değerlendirdiğini kaydetti.Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan ile doğu-batı orta koridor konusunda üçlü ve dörtlü mekanizmanlar kurduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım Ermenistan da bu sürece dahil olur. Yani barış yolunda samimi adımlar atar. Son zamanlarda müzakerelere yönelik maalesef geri adımlar gördük. Bugün (ABD Dışişleri Bakanı) Blinken, (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın samimi olduğunu söyledi ama bunu sözle değil eylemle de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, "Şunu söyleyebilirim, rahatlıkla kardeş, can Azerbaycan adına da söyleyebilirim. Türkiye ve Azerbaycan normalleşme konusunda samimi." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin dünyadaki çatışma ve krizlerin yüzde 60'ının bulunduğu bir bölgede yer aldığını ve sadece kendi bölgesinde değil aynı zamanda Latin Amerika ve Afrika gibi başka bölgelerde de krizlerin çözümüne katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

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