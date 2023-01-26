https://sputniknews.com.tr/20230126/putin-rusya-holokost-gibi-olaylarin-bir-daha-asla-tekrarlanmamasini-amaclayan-bir-politika-izliyor-1066228374.html

Putin: Rusya, Holokost gibi olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izliyor

Putin: Rusya, Holokost gibi olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söyledi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T18:32+0300

2023-01-26T18:32+0300

2023-01-26T18:32+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

holokost

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Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü'nün arifesinde Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.Kremlin Sarayı'ndaki görüşme konuşan Putin, Rusya'nın zaman aşımı olmayan bu tür suçların unutulmaya yüz tutmasına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.Putin, "Rusya, bu tür olayların insanlık tarihinde bir daha asla tekrarlanmamasına yönelik bir politika izliyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" demişti.Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/zaharova-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadeleyle-ilgili-tasariya-karsi-oy-verenler-iki-yuzlu-1063099178.html

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