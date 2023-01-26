https://sputniknews.com.tr/20230126/putin-rusya-holokost-gibi-olaylarin-bir-daha-asla-tekrarlanmamasini-amaclayan-bir-politika-izliyor-1066228374.html
Putin: Rusya, Holokost gibi olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izliyor
Putin: Rusya, Holokost gibi olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söyledi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:32+0300
2023-01-26T18:32+0300
2023-01-26T18:32+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
holokost
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066227997_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_06bfd37990451cae355b78d5701ecb1b.jpg
Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü'nün arifesinde Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.Kremlin Sarayı'ndaki görüşme konuşan Putin, Rusya'nın zaman aşımı olmayan bu tür suçların unutulmaya yüz tutmasına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.Putin, "Rusya, bu tür olayların insanlık tarihinde bir daha asla tekrarlanmamasına yönelik bir politika izliyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" demişti.Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/zaharova-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadeleyle-ilgili-tasariya-karsi-oy-verenler-iki-yuzlu-1063099178.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066227997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8b2c59e4f24b58312dfa25183a87f5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, holokost
rusya, vladimir putin, holokost
Putin: Rusya, Holokost gibi olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izliyor
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söyledi.
Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü'nün arifesinde Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.
Kremlin Sarayı'ndaki görüşme konuşan Putin, Rusya'nın zaman aşımı olmayan bu tür suçların unutulmaya yüz tutmasına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.
Putin, "Rusya, bu tür olayların insanlık tarihinde bir daha asla tekrarlanmamasına yönelik bir politika izliyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.
Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" demişti.
Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.